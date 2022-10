Trois des 15 immenses grues attendues sur le chantier sont déjà arrivées. Sur l’île de Nantes, les opérations de construction du futur CHU, qui doit ouvrir ses portes en 2027, sont désormais bien engagées. Après la phase de terrassement, terminée depuis plusieurs mois, les fondations sont en train d’être plantées. « Sur les 2.500 pieux nécessaires, 700 sont déjà posés, indique ce mercredi Pierre Nassif, directeur du pôle investissement et logistique du nouveau CHU. Les tarières, qui ressemblent à des tire-bouchons, forent jusqu’à 25 m de profondeur. On injecte ensuite du béton dans le trou. »

D’une superficie de 10 ha, soit l’équivalent de 14 terrains de football, le site va voir son activité s’intensifier d’années en années, pour atteindre un pic pendant lequel 1.200 ouvriers y travailleront quotidiennement. Déjà, les premiers bétons sont coulés au sous-sol, sur un espace qui deviendra un parking de 1.200 places.

Un bâtiment témoin

L’an prochain, les 220.000 m2 de surface totale des bâtiments devraient commencer à se dessiner. En attendant, un immeuble témoin avec salles d’opération, de consultation, bureaux, etc. permettra aux personnels du CHU de se « mettre en condition » dès sa livraison, en 2023.

Pour rappel, le futur hôpital de l’île de Nantes réunira les activités de trois des sites de l’actuel (Hôtel-Dieu, hôpital Mère-enfant et hôpital nord-Laënnec) et proposera 1.436 lits et places. Le projet, cibles de critiques récurrentes notamment au sujet du site choisi, doit coûter 1,25 milliard d’euros.