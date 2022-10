Un peu plus d’un mois après l’abandon officiel du projet d’Arbre aux hérons, Pierre Oréfice et François Delarozière, concepteurs des Machines de l’île, invitent les Nantais « curieux ou passionnés » par leur travail à venir assister ce samedi à l’envol du « Grand héron ». Conçu en bois, métal, et fibre de carbone, ce volatile mécanique est capable de tourner dans les airs en déployant ses ailes de 16 mètres d’envergure. C’est ce même héron qui était voué à tournoyer au sommet du fameux arbre métallique.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures précises, entre l’école Aimé-Césaire et les Nefs, sur l’île de Nantes. Il ne s’agira pas d’un spectacle mais d’un « essai technique en public », précise la compagnie La Machine. Après un premier vol réussi le 24 mai, l’objectif sera, cette fois, d’effectuer un « vol embarqué ». Une vingtaine de personnes, des membres de l’équipe pour l’essentiel, grimperont dans les nacelles et sur le dos de l’échassier.

Encore une chance pour l’Arbre aux hérons ?

L’essai durera cinq minutes environ* et sera suivi d’une prise de parole des auteurs. « Ils n’ont pas l’intention de faire de ce moment une tribune pour l’Arbre aux hérons. Ce sera davantage une présentation technique du projet », indique-t-on à la compagnie La Machine.









Le petit frère du Grand héron est visible toute l’année au sein de la Galerie des machines. Lui aussi avait vocation à culminer à la cime de l’Arbre aux hérons. Malgré le renoncement de Nantes métropole à poursuivre l’ambitieux projet que la collectivité a estimé à environ 80 millions d’euros, Pierre Oréfice et François Delarozière ont reçu le soutien de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nantes qui, elle, propose de réaliser l’Arbre aux hérons grâce à des fonds privés.

* En cas de rafales de vent, l’envol du héron peut être annulé