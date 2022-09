Théâtre de violentes émeutes urbaines pendant l’été 2018, le quartier prioritaire des Dervallières, à Nantes, va enfin véritablement entamer sa renaissance. En 2025 et pour un coût de 4,2 millions d’euros, ses habitants trouveront notamment une place centrale entièrement rénovée, à l’ambiance bien différente de l’actuelle.

Sur les images de synthèse que vient de dévoiler la mairie de Nantes, elle apparaît plus verte, avec un parvis piéton notamment pour accueillir le marché. Des jeux d’eau ainsi qu’un parc y seront aménagés. Nouveaux logements, commerces, locaux associatifs et services publics supplémentaires vont également pousser tout autour.

Ferme urbaine et piscine

Trois autres chantiers d’ampleur vont être menés dans le quartier d’ici à 2026. En plus des requalifications de logements, les Dervallières vont accueillir une ferme urbaine qui proposera de la vente directe mais aussi des emplois en insertion pour les habitants du quartier, promet la ville.









Comme voté l’an dernier, les travaux de la piscine des Dervallières seront également menés dans les années à venir. Agrandie et ouverte toute l’année grâce à la création d’un bassin couvert, elle devrait être livrée à l’été 2025 après une fermeture de plus d’un an.