C’est l’aboutissement d’un projet vieux de plus de dix ans. L’école de design Nantes-Atlantique effectue cette semaine sa rentrée dans ses nouveaux locaux, boulevard de la Prairie au duc, à l’ouest de l’île de Nantes. Depuis lundi, pas moins de 1.650 étudiants découvrent progressivement ce bâtiment de 11.500 m2 résolument transparent et structuré autour d’une « agora centrale ». L’établissement, dont la construction aura coûté 26 millions d’euros, était auparavant installé sur le campus de la Chantrerie, excentré du centre-ville.

De plus en plus tournée vers l’international, l’école de design accueille dans son effectif une quarantaine de nationalités, pour un total de 250 diplômes délivrés. Elle ne se sentira pas seule dans son nouveau quartier puisque cinq autres grandes écoles (école d’architecture, école des beaux-arts, Sciences Com, pôle des arts graphiques, CinéCréatis) s’y sont déjà installées ces dernières années.

Un parking souterrain public

Le grand public ne tardera pas à remarquer qu’un parking public souterrain, baptisé « Les Nefs », a également été construit sous l’école de design. D’une capacité de 500 places réparties sur trois étages, il ouvrira ces prochains jours.

Son arrivée permettra de soulager le parking des Machines, déjà très fréquenté. Il permettra aussi d’offrir des solutions de stationnement en prévision du déménagement du CHU sur l’île de Nantes en 2027. La facture, réglée par Nantes métropole, est de 17,5 millions d’euros.