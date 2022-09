L’abandon du projet d’Arbre aux hérons, annoncé ce jeudi par Johanna Rolland, suscite de très nombreuses réactions. Beaucoup se posent la question du devenir des Machines de l’île et, plus particulièrement, des créatures mécaniques déjà construites dans la perspective de l’Arbre aux hérons. Araignée, fourmi, paresseux, caméléon, chenille, colibri, papillons et, bien sûr, héron géant, sont ainsi exposés dans la Galerie des machines avec pour finalité de rejoindre le pied ou les branches du fameux arbre le moment venu. Qu’en sera-t-il désormais ?

Nantes métropole, qui a dépensé près de quatre millions d’euros pour la fabrication de ce « bestiaire », a assuré ce jeudi qu’il sera valorisé auprès du grand public. « Le bestiaire continuera à vivre, sous d’autres formes, c’est une autre étape », indique Johanna Rolland. « Il va continuer à animer l’imaginaire créé par François Delarozière et Pierre Oréfice, dont l’éléphant et le Carrousel des mondes marins sont devenus des symboles. L’enjeu c’est de continuer à dialoguer avec les auteurs », ajoute Fabrice Roussel, précisant que la construction de nouveaux éléments du bestiaire est bel et bien désormais arrêtée.

Bientôt une rivière dans le Jardin

Ces créatures resteront-elles dans la Galerie ? Rejoindront-elles la carrière Miséry ou la future Cité des imaginaires (nouveau musée Jules-Verne) ? François Delarozière et Pierre Oréfice, dont la métropole dit comprendre la « déception », auront évidemment leur mot à dire. Ils ont prévu de s’exprimer ce vendredi. « Je ne doute pas de la capacité des Machines à intégrer cette nouvelle étape dans le récit. Passée cette étape difficile, j’ai confiance dans leur capacité de résilience », ajoute la maire de Nantes et présidente de Nantes métropole.









Quant au Jardin extraordinaire, ouvert depuis trois ans sur une petite moitié de la carrière Miséry, face à la Loire, il a « vocation désormais à s’étendre sur l’ensemble de la carrière », fait savoir Nantes métropole. Il occupera donc la parcelle initialement réservée pour l’Arbre aux hérons. « Il va connaître dans les mois à venir une deuxième phase avec l’aménagement, notamment, d’une rivière, explicite Johanna Rolland. Puis il y aura une troisième phase qui reste à imaginer. Mais il y aura plus de nature, plus de rêve, plus de plaisir. On ne manque ni d’idées, ni de ressources, pour faire de ce jardin un lieu totalement extraordinaire. »