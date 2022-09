Ces samedi et dimanche, un copieux programme attend les Nantais désireux de profiter de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. En plus des traditionnels Hôtel de ville, palais de justice, ou préfecture (qui rouvre ses portes après trois années de fermeture au public), voici les idées de 20 Minutes pour un week-end réussi. Suivez le guide !

Les transports livrent leurs secrets

Cette année, les Journées du patrimoine coïncident avec la première journée sans voiture (dimanche) en hyper centre-ville de Nantes. Et si c’était l’occasion de s’ouvrir à d’autres moyens de transport ? Dimanche, des bus anciens de la TAN, valorisés par les bénévoles de l’association Omnibus, seront à découvrir sur le parking de la Petite Hollande et il sera même possible de faire un petit tour à bord. Dans un autre genre, des passionnés d’aviation vous feront découvrir l’avion mythique super Constellation, « le plus beau quadrimoteur à pistons jamais construit », samedi et dimanche route de Fremiou à Saint-Aignan-de-Grandlieu (tarif : 7 euros). A la gare, niveau mezzanine, une exposition retracera l’histoire du lieu, de 1965 à aujourd’hui. Et n’oublions pas les bateaux, avec des balades en embarcations traditionnelles qui navigueront exceptionnellement sur l’Erdre (côté quai Versailles.)

A la découverte d’autres cultures

Les Journées du patrimoine, c’est aussi l’occasion de découvrir d’autres cultures et traditions. Quartier Sainte-Thérèse, un habitant du quartier animera samedi des visites commentées de l’église du même nom, dont l’édification a nécessité plus de 700.000 briques. Inauguré en 1958 après sa reconstruction par l’une des premières femmes architectes de Nantes, Victoire Durand-Gasselin, le temple protestant ouvrira lui aussi ses portes (samedi et dimanche, 14h-18h). Comme ces dernières années, plusieurs milliers de curieux se presseront sûrement à la mosquée Assalam, qui propose des visites commentées et une expo : L’aventure de la langue arabe. A Saint-Herblain, l’étonnante pagode Van Hanh (la seule pagode bouddhiste de l’Ouest) dévoilera son histoire, son architecture, son magnifique jardin orné de multiples statues… Les visites guidées ont été prises d’assaut mais il est possible de s’y promener librement. On l’a fait et on vous conseille !





Travaux de démontage de la Grue noire, quartier Chantenay à Nantes. - F.Brenon/20Minutes

La grue noire, symbole du passé industriel

Au cœur de l’actualité, en raison des impressionnants travaux de rénovation dont elle fait l’objet, la grue noire, située quartier du Bas-Chantenany, se dévoile de façon inédite pour cette édition des Journées du patrimoine. Samedi (10h-18h) le public est invité à s’immerger dans le chantier de rénovation avec des démonstrations (façonnage, meulage, soudage…) et des visites commentées autour de cet édifice protégé au titre des Monuments historiques. Le long des quais, une exposition photo grand format donnera à mieux comprendre ce qu’était réellement l’activité industrielle de Nantes.

Se balader et se cultiver

Visiter des monuments c’est bien, mais les Journées du patrimoine sont aussi l’occasion de se balader tout en se cultivant (et d’éviter de trop faire la queue). Un joli programme de visites commentées à travers la ville est proposé sur des thèmes variés. Quartier Feydeau, le parcours « 1 hall, 1 artiste » (samedi et dimanche, de 12 h à 18h) permettra par exemple de découvrir des pépites tout en se faufilant dans les cours parfois secrètes de ce secteur où habitaient les grandes fortunes du 18e siècle. Place Royale, des visites flash auront lieu dimanche après-midi, en écho à une expo sur ce lieu incontournable. Il sera aussi possible de déambuler avec les Greeters ou l’association Nantes Renaissance, pour découvrir « L’art déco dans la ville » par exemple. Des habitants animent aussi des petits tours dans leurs quartiers.