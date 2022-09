Il est de retour. Scopitone, le festival des cultures électroniques et arts numériques, s’ouvre ce mercredi soir et jusqu’à samedi à Nantes. Ce rendez-vous traditionnel de la rentrée célèbre, en plus, sa vingtième édition cette année. Pour l’occasion, deux propositions audiovisuelles spectaculaires et gratuites sont déclinées sur l’espace public.

Il y a tout d’abord un mapping sur les bâtiments du château des ducs de Bretagne, signé Yann Nguema. Visible depuis la cour, l’œuvre monumentale d’une dizaine de minutes est à découvrir sans interruption de 21h à 23h30.

Images sur un écran de gouttelettes

Dans le même esprit, l’artiste Joanie Lemercier offre un autre mapping monumental et étonnant sur les bords de l’Erdre, au niveau du quai Ceineray et du Bateau-lavoir, à base « d’images tridimensionnelles » projetées sur un écran de fines gouttelettes. Accessible également en continu de 21h à 23h30.

Scopitone, c’est aussi de nombreux concerts, en particulier lors des deux fameuses « Nuits electro », vendredi et samedi à Stéréolux (attention, il reste peu de places). Performances, rencontres, conférences sont aussi au programme jusqu’à samedi soir.