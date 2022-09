Le rêve devient réalité. C’est ce vendredi soir, 20h30, que le nouveau théâtre Beaulieu ouvre ses portes dans sa salle flambant neuve. L’établissement culturel privé, auparavant locataire de l’amphithéâtre du Sémaphore boulevard Vincent-Gâche, a en effet choisi de déménager un peu plus loin en bord de Loire, à l’arrière du centre commercial Beaulieu. Il y est désormais propriétaire de ses locaux de 600 m2 composés, entre autres, d’un hall d’accueil modulable et d’une salle de spectacle de 308 places, une jauge supérieure aux 270 places des années précédentes. Coût de l’opération : 1,7 million d’euros, financé uniquement par les recettes billetterie, sans la moindre subvention.

« Je suis vraiment ravi, s’enthousiasme Olivier Collin, directeur-fondateur du théâtre Beaulieu. J’ai toujours voulu avoir un lieu pour monter des spectacles. De là à imaginer que je deviendrai propriétaire un jour… Si on en est là, c’est grâce au succès de nos pièces proposées depuis 13 ans. Ça a donné confiance pour entreprendre. »

« On a tenu compte des remarques des spectateurs »

Le nouvel équipement est conforme à ses attentes. « Le confort visuel, le confort d’écoute, la convivialité sont au rendez-vous. On a pensé cette salle en tenant compte des remarques de nos spectateurs », se réjouit Olivier Collin. De part et d’autre du théâtre, quelque 174 appartements sont en cours de construction. La fin des travaux est prévue dans un an.

Spécialisé dans les comédies et pièces de boulevard populaires, le théâtre Beaulieu accueillait environ 30.000 spectateurs par an et donnait en moyenne une grosse centaine de représentations (Toc Toc, Boeing Boeing, Le Père Noël est une ordure, Le Canard à l’orange, Les Ténors…).