Aucune région ne sera épargnée cette année. Un incendie géant ravage la forêt du Maine-et-Loire depuis lundi. Il a déjà brûlé plus de 1.200 hectares, nécessitant la présence de près de 400 sapeurs pompiers, a indiqué mercredi matin le codis du département.

« Nous ne sommes toujours pas maîtres du feu », a déclaré le codis du département, alors qu’il va faire très chaud dans la journée et qu’un renforcement du vent est craint.

Secteur à risque

Le feu a débuté lundi "sur le secteur de la commune de Baugé-en-Anjou, un secteur un peu particulier, car c’est une zone d’exclusion : ce qui veut dire que ni la population ni les secours ne peuvent entrer car il y a du stockage de munitions de la Seconde guerre mondiale, a précisé le Codis.









Désormais, très exactement 377 sapeurs pompiers, dont 200 venus d’autres départements, sont sur place pour combattre les flammes.

« On procède à la protection de 22 points sensibles, dont un centre d’hébergement pour personnes handicapées. » Environ 70 personnes ont été évacuées, selon la même source. L’incendie qui ravage la forêt du Pugle, massif forestier, compte beaucoup d’herbacés dont des fougères qui aident à propager le feu.

« On a des sautes de feu improbables : on suspecte très fortement des allumages volontaires d’incendie », a dit le Codis. Par ailleurs, toujours dans le même département, un incendie sur le secteur de Beaulieu-sur-Layon a ravagé 80 hectares. « Ce feu est fixé et on est maître du feu », a expliqué le Codis.