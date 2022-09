Face à la répétition des événements attestant du dérèglement climatique, en particulier la sécheresse estivale, Nantes métropole a décidé d’accélérer le « changement de modèle » permettant de « s’adapter ». Un pack de mesures a ainsi été annoncé en faveur de la préservation de l’eau, de l’énergie et du rafraîchissement de la vie urbaine.

Dans le domaine de l’eau, deux initiatives concernent directement les habitants, à savoir la distribution de mousseurs permettant de réduire le débit des robinets et la création d’une aide de 50 euros pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. La métropole veut aussi développer la réutilisation des eaux de pluie pour le nettoyage des rues, de même que le puisage dans les pataugeoires et le système de goutte-à-goutte pour les espaces verts.

L’éclairage public va s’adapter

Concernant la sobriété énergétique, Nantes métropole annonce une réduction de 1°C de l’air et de l’eau des piscines, la suppression de l’eau chaude dans les bureaux de la collectivité, le remplacement généralisé des lampadaires par des ampoules à LED, l’extinction de bâtiments métropolitains, « sauf pour des raisons de sécurité », l’installation de nombreux panneaux photovoltaïques ou encore l’extension des réseaux de chaleur​.

Enfin, dans le but de lutter contre les pics de chaleur, la métropole va lancer un plan de végétalisation verticale des bâtiments, à commencer par la Manufacture, les mairies annexes et certains gymnases. La ville de Nantes souhaite également débitumer un hectare de terrain supplémentaire en centre-ville (7 hectares avaient déjà été annoncés sur le mandat) et planter jusqu’à 5.000 chênes. Elle prévoit aussi l’élargissement des horaires d’ouverture des parcs et pataugeoires l’été prochain.