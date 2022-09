Petit rebondissement dans la vie culturelle nantaise. Quatre mois après avoir annoncé sa fermeture, l’emblématique Scène Michelet va finalement vivre trois années supplémentaires, a-t-on officiellement appris mercredi. La mythique salle de concert jusqu’ici branchée rock va quelque peu changer de ton puisque le nouveau projet qui s’y installera dès jeudi prochain, appelé Décadanse, se consacrera davantage à la musique électronique.

Piloté par l’association Big City Life, qui, ainsi, rebondit après l'échec du 23, ce « nouveau lieu de vie artistique, festif et éphémère » accordera également une place importante aux arts visuels avec des expos et conférences, les mercredis et jeudis soir. Plusieurs résidences d’artistes locaux sont notamment prévues, précise la mairie qui a loué le lieu à l’ancien patron du café-concert et a signé une convention d’occupation avec le nouvel exploitant. Respecter le quotidien et la tranquillité publique du quartier en fait notamment partie. En 2025, Décadanse doit laisser place à un projet immobilier.