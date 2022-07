Vous restez à Nantes ou venez visiter la ville cet été ? Depuis ce week-end, plusieurs expositions ont ouvert leurs portes, pour quelques semaines ou carrément pour plusieurs mois. Mais pas facile de s’y repérer, au milieu d’un programme fourni d’animations pour les vacances. Alors suivez le guide !

Une plongée dans les océans au Muséum

Visible pendant un an et demi, la nouvelle expo du Muséum d’histoire naturelle vous emmène loin des côtes, à la découverte des océans et de ceux qui peuplent ses profondeurs. Après une plongée aux côtés du plancton, qui dérive au gré des courants ici sur des écrans géants qui entourent le visiteur, on fait aussi la connaissance des étonnants poissons des glaces, qui sont capables de résister à des températures négatives grâce aux protéines anti-gel qu’ils produisent. Un voyage ludique qui pousse aussi à réfléchir à la préservation de ces organismes marins, aussi fascinants que méconnus pour certains. Jusqu’au 8 janvier 2024. Plein tarif : 4 euros.

Les couleurs de l’Inde au château

Au château des ducs de Bretagne, le photographe Charles Fréger expose près de 90 photographies, pour beaucoup inédites, donnant à voir celles et ceux qui, en Inde, incarnent les divinités au cours des mascarades. On en prend plein les yeux grâce à la diversité des costumes colorés de ces dieux d’un jour, qui varient selon les croyances de ceux qui les confectionnent. L’expo Aam Aastha, dont le nom évoque une « dévotion liant un peuple », est pensée comme une « déambulation » à travers une vingtaine d’Etats du pays, précise Charles Fréger, dont les œuvres sont exposées dans le monde entier. Jusqu’au 27 novembre. Plein tarif : 8 euros.

Le photographe #CharlesFréger revient au château pour présenter sa nouvelle série #expoAAMAASTHA issue de son travail mené depuis 2019 en Inde. Retrouvez près de 90 photographies inédites du 2 juillet au 27 novembre 2022. pic.twitter.com/5pLUhXMirk — Château des ducs de Bretagne (@ChateauNantes) July 2, 2022

La Loire de Doisneau, à la Cité des congrès

Amoureux des pavés de Paris, le célèbre photographe Robert Doisneau a aussi écumé les berges de Loire, en 1976. Après avoir reçu la commande de réaliser « le journal d’un voyage idéal, encore jamais entrepris », il choisit le plus long fleuve de France, dont la seule évocation éveille en lui l’idée de vacances. Le résultat, c’est cette série d’une cinquantaine de clichés exposés en plein air sur le parvis du grand Auditorium de la Cité des congrès. On y retrouve les troglodytes de Saumur, le château d’Orléans et même la source de la Loire au Mont-Gerbier-de-Jonc. Le tout saupoudré de ces moments furtifs et petits bonheurs en noir et blanc dont Doisneau a le secret. Jusqu’au 28 août. Gratuit.

L'exposition Doisneau, la Loire est à découvrir devant la Cité des congrès de Nantes cet été - J. Urbach/ 20 Minutes

Les 150 ans du Tour du monde, au musée Jules-Verne

C’est toujours un incontournable au rayon des romans d’aventure. A l’occasion de son 150e anniversaire, Le Tour du Monde en 80 jours se décline en exposition au musée Jules-Verne, de sa création sous la forme d’une pièce de théâtre, à ses nombreuses interprétations. Le visiteur fera l’expérience de la lanterne magique tout en parcourant quelque 150 manuscrits, affiches, et divers objets évoquant progrès technique et soif de récits et de voyages. Des visites « flash » sont proposées tous les jours à 14h30 et 16h30. Jusqu’au 16 octobre. Plein tarif : 3 euros.