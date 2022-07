Après les aides à l’achat d’un vélo électrique, puis celles dédiées à l’acquisition d’un vélo cargo, Nantes métropole change de stratégie. A partir de janvier 2023, des subventions pourront être versées pour l’achat de tous types de vélos, sous conditions de ressources. La semaine dernière, les élus du conseil métropolitain ont acté la création de nouvelles aides pour ceux qui projettent d’acheter un vélo classique, électrique, cargo, triporteur… ou même un kit d’électrification de sa bicyclette. « Ce nouveau dispositif d’aide solidaire répond à la fois aux enjeux climatiques et aux enjeux de pouvoir d’achat », estime Johanna Rolland, la présidente (PS) de Nantes métropole.

Concrètement, les critères d’éligibilité seront ceux qui s’appliquent déjà pour la tarification solidaire dans les transports ; c’est-à-dire que seront concernées les personnes majeures, dont le quotient familial est inférieur ou égal à 900. Les foyers les plus précaires pourront se voir octroyer entre 150 euros pour un vélo classique et 1.500 pour un triporteur. Quelque 1.500 bénéficiaires pourraient être concernés par an, soit un montant total de 540.000 euros de subventions, calcule la métropole.