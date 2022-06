Depuis plus de vingt ans, il est le référent et le plus grand défenseur du football de table, plus communément appelé baby-foot, en France. Farid Lounas mange, dort, vit pour les roulettes, reprises ou pissettes. Et il a contribué depuis une double décennie à faire de Nantes, la place forte du baby-foot au niveau national.

A partir de ce mardi et jusqu’au 3 juillet, ce Nantais de 50 ans (bientôt), actuel président de la Fédération internationale de baby-foot (ITSF), soutenu par la ville de Nantes, organise la Coupe du monde de football de table à la H Arena. C’est la septième fois que la cité des ducs accueille une telle compétition, depuis la création en 2002 par Farid Lounas de l’ITSF, dont le siège est à Nantes. Comment ce gérant d’une société nantaise (Capricci), qui s’occupe de la production, de la distribution, de magazines et de festivals autour du cinéma, en est-il venu à une telle « addiction » pour le baby ? Début des années 1990, le lycéen est à Guist’hau. Pendant les récréations, ça tourne pas mal, ça frime autour du baby. « J’ai découvert à ce moment-là cette activité… » Lui, le (très) bon karatéka apprécie « l’exigence forte, la progression possible, la rigueur » de la discipline. « J’ai alors fait le choix du baby plutôt que le karaté pour en faire plusieurs heures par jour. » Il s’inscrit dans un club à Nantes puis crée le sien… à 21 ans : le Nantes atlantique baby-foot (Nantes baby-foot maintenant).

La France ne reconnaît pas le baby comme un sport

Les premiers tournois se multiplient très vite sur les bords de l’Erdre. En 1992-1993, naissance des « 24 heures du baby », un des plus gros tournois français. En 1998, année de la Coupe du monde de foot, une grosse compétition internationale s’invite encore à Nantes. En 2000, Farid Lounas enfile ensuite la casquette de président de la Fédération française (jusqu’en 2012). Deux ans plus tard, le voilà à la tête de l’instance internationale. Il prend son bâton de pèlerin et fait le tour du monde – « 180 jours par an sur mes propres deniers » – pour « convaincre et unifier les règles du baby entre les pays ». Certains coups autorisés en France (râteau) deviennent interdits au niveau international. « On est partis de rien, 65 pays font partie de la Fédé désormais », se réjouit le Nantais.

Un de ses combats depuis tant d’années ? Faire reconnaître en France le baby – associé le plus souvent aux bistrots – en tant que sport. L’actuel président de la Fédé internationale prend râteaux sur râteaux. « En Somalie, en Arménie, en Iran, en Chine, en Italie ou en Suisse, c’est reconnu, mais pas chez nous, notamment pour des raisons économiques [le Ministère des sports limite le nombre de Fédérations sportives], alors qu’on est à l’origine de beaucoup de choses, regrette Farid Lounas. Le billard est un sport, le tir au pistolet à 10 m aussi, mais pas le baby. » Le Nantais plaide avec conviction la cause de cette discipline depuis de nombreuses années : « C’est un outil extraordinaire intergénérationnel de lien social et de mixité. Les instances françaises n’ont pas compris l’intérêt social et sociétal de cette activité. » En France, 500.000 personnes joueraient pourtant de manière régulière au football de table.

En attendant, ce mardi, 45 pays seront représentés à la H Arena avec 1.000 joueurs qualifiés, de la catégorie U13 aux plus de 63 ans. 10.000 matchs se joueront pendant six jours sur 200 babys. Entre 3 et 10 millions de téléspectateurs sont attendus sur Twitch pour suivre l’épreuve nantaise, commentée en français, anglais et allemand. Parallèlement, la Fédération internationale a lancé l’opération « 100 baby pour les écoles » avec pour objectif d’équiper gratuitement les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) de la région, grâce à des mécènes (entreprises).

Tarifs : de 2 à 8 euros en semaine, jusqu’à 10 euros le week-end, Pass famille à 15 euros.