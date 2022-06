A Nantes, le 21 juin est aussi l’occasion de rendre hommage à Steve Maia Caniço. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée pour se souvenir de cet homme, mort en 2019 lors d’une opération policière controversée pendant la Fête de la musique.

Trois ans après sa disparition, des proches et de jeunes Nantais se sont réunis sur l’Île de Nantes, afin de « célébrer sa mémoire ». Le rassemblement s’est tenu dans un premier temps à l’endroit où avait eu lieu la soirée électro du 21 juin 2019 et l’opération de police qui visait à la faire cesser.

L’ancien préfet de Loire-Atlantique mis en examen

« Aujourd’hui, on honore la mémoire de Steve. Mais pour la justice, il faudra encore être patient », a déclaré au microphone « Caro », une amie du jeune homme dont le corps avait été retrouvé dans la Loire plus d’un mois après sa disparition. L’ancien préfet de Loire-Atlantique, Claude d’Harcourt, le sous-préfet, et le commissaire de police en charge du dispositif ont été mis en examen pour homicide involontaire.

S’appuyant sur un arrêté préfectoral publié lundi interdisant les « manifestations et rassemblements non déclarés » le jour de la Fête de la musique, les forces de l’ordre ont barré l’accès au lieu du rassemblement à plusieurs personnes. Encadré par un important dispositif policier, le cortège a ensuite traversé l’Île de Nantes pour lancer des roses à l’endroit où le corps du jeune homme avait été retrouvé.

Arborant des tee-shirts « Justice pour Steve », des proches ont installé des pancartes marquées « ni oubli, ni pardon », et allumé des bougies. « On attend toujours les excuses de l’Etat. On ne désespère pas », a soupiré Romain, jeune Nantais qui assistait à la cérémonie.

En septembre de 2019, un rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA) publié avait critiqué « un manque de discernement » de la part du commissaire en charge de l’opération de police. Jack Lang, emblématique ministre de la Culture qui avait lancé en 1982 la première Fête de la musique, a indiqué souhaiter dédier cette 40e édition à Steve Maia Caniço.