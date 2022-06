Cette année, pas de chorale géante place Graslin comme en 2019, mais, rassurez-vous, les mélomanes devraient être servis à Nantes et dans l’agglomération. Rien n’est organisé par la Ville pour cette édition 2022 et c’est au bon vouloir des musiciens qui souhaitent s’installer sur l’espace public. Pour profiter au mieux de la soirée, 20 Minutes a sélectionné cinq idées diverses et variées, et surtout gratuites.

Le Hellfest s’invite à Saint-Sébastien

Entre les deux week-ends du Hellfest, la Station nuage organise, à l’occasion du festival, la guinguette de Saint-Sébastien-sur-Loire, trois jours de Hell’Breack, dont la soirée de ce mardi (20, 21 et 22 juin). Des concerts, des DJ sets, des concours de air guitar, des jeux et, bien évidemment, des bières locales (avec modération !) sont au rendez-vous, avec ce mardi les groupes de rock Diindaar, Parpaing Papier, Rust Theory ou encore Jello Biafine. De midi à 20 heures, chaque soir, sur l’Ile Forget, boulevard des Pas Enchantés. Gratuit.

La place Talensac se transforme en dancefloor

Derrière cette belle idée, la radio Prun' notamment. Mardi soir, la place Talensac va changer d’allure pour la Fête de la musique. Tout style de musique sera proposé aux petits et grands : disco, house, deep house & groove, afro, funk, electro etc. Un programme musical et gourmand à savourer de 18 heures à 1 heure. Gratuit.

Ambiance électro à la Cantine du Voyage à Nantes

La Cantine du Voyage à Nantes, quai des Antilles, vient de rouvrir ses portes (le 3 juin) et se met à l’heure de la Fête de la musique, mardi soir. Une soirée électro avec le DJ Rebond est prévue. Pour boire, il est conseillé, dans une démarche éco-responsable, de ramener son gobelet en plastique réutilisable… Jusqu’à 2 h du matin. Gratuit.

Une chorale à la Chapelle de l'Immaculée

Un concert, proposé par la Musique sacrée de la cathédrale de Nantes, se tiendra en la chapelle de l'Immaculée à Nantes. « Une invitation au voyage qui se déroule en musique du grégorien à la musique russe orthodoxe, avec les chœurs de la Cathédrale de Nantes », précisent les organisateurs. « Very best of...de la musique sacrée ! » à 21 h. Gratuit. Réservation conseillée sur le site du diocèse.

Un karaoké géant à Saint-Herblain

C'est la version herblinoise de la Fête de la musique, au parc de la Bégraisière. En plus des nombreux concerts programmés, un karaoké géant commencera à 20 heures. Ce « Karaorchestra » réunira des habitants volontaires inscrits au préalable et des musiciennes et musiciens de la Maison des Arts. Au programme : les Rita Mitsouko, les Beatles, Etienne Daho ou encore, Angèle. De 17 heures 30 à 22 heures. Gratuit.