Lycée du Loquidy, 16h15, mercredi, l’auditorium de l’établissement nantais retient son souffle. La grosse centaine de jeunes spectateurs, très bruyante quelques minutes avant, se plonge dans un silence assourdissant. Et pour cause : c’est l’heure des résultats de l’étape régionale du K-Pop world festival. Pour celle ou ceux qui n’ont pas d’ados dans leur entourage, le K-Pop (abréviation de Korean pop), « c’est un phénomène musical venu de Corée qui donne naissance un peu partout dans le monde à des girls ou boys bands à la coréenne », résume Mee Ra Baudez, présidente de l’association Printemps Coréen, co-organisatrice (avec le centre culturel coréen de Paris) de ce deuxième concours à Nantes.

A la plus mauvaise place l’année dernière (la deuxième), le groupe LFNT fait partie des trois retenus (sur huit). Appelée à venir sur scène pour le verdict final, Cindy, porte-parole de ce quintet local, descend les marches deux à deux. Des larmes coulent sur son visage. Devant elle, un des deux garçons du groupe manque de tomber. L’émotion est forte. Après avoir vu les huit candidats sur scène, le jury a tranché. « On s’est surtout demandé si le vainqueur était capable de gagner à Paris, la grande finale [le 24 juin] », explique un membre du jury. 16h24 : dans un immense brouhaha, le présentateur annonce le verdict. « Le vainqueur est le groupe LFNT ! » Cindy, habillée tout en noir munie entre autres de gants laser, d’un harnais et de colliers, ne cherche plus à cacher ses larmes. « C’est juste incroyable d’aller à Paris, on a travaillé tellement pour ça. » Le groupe nantais, qui compte à l’année treize membres mais seulement cinq pour ce concours, oscille entre « soulagement et fierté ».

Les LFNT s’inspirent des Ateez

Aller à la capitale, c’était leur « objectif », mais leur « but ultime, c’est d’aller un jour en Corée », souffle Mélissa. Le groupe s’exerce tous les week-ends aux Beaux-Arts, et souvent aussi sous les nefs des Machines de l’Ile à Nantes. L’attrait pour « la danse, les chorégraphies et encore la culture coréenne » a rassemblé naturellement ces treize jeunes (dont seulement deux garçons), âgés de 16 à 24 ans. Mais, ce qui les unit maintenant, c’est évidemment la K-Pop.

Peut-être que ma communauté s’en fout mais c’est le groupe LFNT qui a gagné l’étape régionale de K Pop mondial festival… ce groupe représentera #Nantes à Paris le 24 juin… #polyvalence #pqrjetaime sujet à retrouver demain sur le site de @20Minutes pic.twitter.com/3IHBuftjGz — David Phelippeau (@dphelippeau) June 1, 2022

« C’est mon deuxième travail », avoue même Cindy. Entre les répétitions, la recherche de tenues, la gestion des réseaux sociaux et la création de chorégraphies, la jeune fille ne chôme pas. C’est d’ailleurs elle qui a créé les chorégraphies de l’intro et de la fin du show présenté sur la scène de l’auditorium du lycée du Loquidy. Le tout sur une musique du boys band sud-coréen mondialement adulé : les Ateez. « On est plus performer que cover, explique Cindy. C’est-à-dire qu’on copie une chorégraphie de groupes connus mais on y ajoute notre patte. » Sur scène, le quintet chante (en coréen), hurle (en coréen), se déhanche et danse de manière parfaitement synchro. Le tout dans une ambiance « dark ». Masqués au début de la choré, les cinq danseurs révèlent leurs vrais visages très vite. « Le côté sombre, tout en noir, c’est pour montrer qu’on ne fait qu’un, qu’on a une seule identité », tente d’expliquer Léa. A Paris, les LFNT produiront le même show… avec en jeu une place pour la Corée.