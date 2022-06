Spot incontournable de l’été à Nantes depuis presque dix ans, la Cantine du Voyage rouvre les portes de son bar vendredi pour une nouvelle saison. Si l’apparence des lieux n’a pas vraiment changé, les habitués découvriront pourtant plusieurs nouveautés. Car ce site très prisé des bords de Loire, au Hangar à Bananes, a changé de mains cette année. Et la nouvelle équipe (le groupe Connect et Novas), dont faont partie les patrons des guinguettes Station nuage à Saint-Sébastien et la Sablière à Sainte-Luce, a fait un peu le ménage, sans pour autant faire la révolution.

Le plus grand changement se trouvera dans l’assiette : fini le menu unique poulet-patates ! A la réouverture de la cuisine, fin juin, ce sont des brochettes (viande, poisson ou légume) qui seront proposées dans cet immense espace de 400 couverts. Parfois critiquée pour la lenteur du service, la Cantine nouvelle formule prendra la forme d’un self où le public viendra lui-même récupérer son plateau, composé de grillades donc (accompagnées de pommes de terre grenaille ou de légumes), d’un fondant au chocolat et d’une boisson, au tarif unique de 14 euros (10 pour les enfants). La carte des bières et vins a aussi été revue, avec un accent sur la production locale.

Venir avec son gobelet

« C’était la fin d’un cycle mais on avait envie de recréer quelque chose de différent dans ce lieu d’ambiance, avec toujours des prix les plus bas possible », commente Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes. Une nouvelle jardinière a été recrutée pour s’occuper du potager attenant, où seront cultivés aromates, légumes et beaucoup de fleurs. Une démarche environnementale qui se retrouvera aussi dans les pratiques de consommation puisque les clients seront incités à venir avec leur propre gobelet (pour bénéficier d’une réduction de 50 cts sur le menu), et que tous les déchets alimentaires seront compostés.

Côté ambiance, la partie réservée aux terrains de pétanque a été réaménagée en un « espace polyvalent », où seront organisés des expositions, marchés de créateurs et DJ sets les vendredi et samedi soirs. « C’était un gros pari de prendre possession des lieux en aussi peu de temps [l’appel d’offres a été remporté il y a un mois et demi], commente Julien Laffeach, figure de la culture électronique nantaise avec son festival Paco Tyson et désormais l’un des gérants. On espère présenter une nouvelle scénographie dès l’an prochain. »