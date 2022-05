Il a découvert ces « horreurs » en sortant de chez lui, ce lundi matin, vers 7h30. Huit tags injurieux visant La France insoumise (LFI) et son candidat aux législatives Andy Kerbrat ont été rédigés dans la nuit de dimanche à lundi sur des murs d’un quartier proche du centre-ville de Nantes où réside le jeune homme. Les messages, peints à la bombe, sont particulièrement violents, l’un d’entre eux indiquant : « Kerbrat va te pendre ».

« Ceux qui ont fait ça sont des lâches, s’indigne Andy Kerbrat. Ce n’est pas de la politique. Qu’on me vise moi, c’est une chose, mais mon domicile c’est ma vie privée, ça a aussi des conséquences sur mes proches. » Le trentenaire, investi dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique (Nantes centre) par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), va déposer plainte. « C’est un moment désagréable à affronter. Mais je ne céderai pas face aux intimidations. Je reste déterminé, on va continuer notre action bien sûr », indique-t-il.

Andy Kerbrat a reçu plusieurs messages de soutien d’élus, notamment Johanna Rolland (PS), maire de Nantes, la députée sortante Valérie Oppelt (LREM) ou encore l’eurodéputé Manuel Bompard (LFI).