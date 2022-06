Plus de neuf ans après sa livraison, ça ne sonne plus creux au sous-sol du Carré Feydeau ! Après une commercialisation bien poussive, l’immeuble de commerces et de logements situé en plein centre-ville de Nantes s’apprête à accueillir une nouvelle enseigne au niveau inférieur.

Dommage pour ceux qui rêvaient depuis longtemps de l’arrivée d’un magasin d’électroménager, après le renoncement de Saturn : c’est Promocash, marque du groupe Carrefour réservée aux professionnels, qui ouvrira ses portes jeudi. Ce magasin de 1.000 m2 « est destiné à proposer aux restaurateurs urbains une offre 100 % restauration, dans un lieu accessible à pied et proposant différents modes de livraisons respectueux de l’environnement », explique le grossiste, qui dispose déjà d’un magasin au MIN.

Le Carré Feydeau quasi-complet

Avec cette ouverture, le Carré Feydeau devrait enfin afficher presque complet. Après Carrefour, Basic Fit, Mc Donalds ou la Maison Bicloo, l’arrivée des Trois brasseurs puis de la chaîne de restauration Heiko il y a quelques mois (poké bowls) avaient donné un peu de vie à cet immeuble, qui aura donc mis près de dix ans à remplir ses cellules.