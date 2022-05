Après un week-end de folie au Stade de France puis dans les rues de Nantes les 7 et 8 mai, beaucoup de supporters des Canaris étaient deçus de constater que le club n’avait prévu aucune fête à la Beaujoire pour la réception du voisin rennais quatre jours plus tard. Le stade a quand même célébré ce soir-là le succès du derby mais cela avait un goût de trop peu. C’est donc ce samedi (21h), pour la réception de Saint-Etienne, à l’occasion de l’ultime journée de Ligue 1, qu’une nouvelle fiesta aura lieu.

Cela commencera par l’arrivée en grande pompe du bus des joueurs sur le parvis à 19h30. Il y aura également une fan zone avec des animations à proximité de la tribune Erdre. Mais le gros des festivités est programmé après la rencontre. D’abord un spectacle de danse réalisé par les Nantais de The Rookies, champions d’Europe de street dance. Puis il y aura une présentation des joueurs et du staff accompagné de l’Hymne à la Beaujoire et d’un show lumineux. Le coach Antoine Kombouaré a prévu de prendre la parole. Les discours seront suivis de la présentation de la Coupe de France au public et d’un tour d’honneur. Les enfants placés en bas des gradins auront la possibilité de toucher le trophée, paraît-il. Enfin, la soirée se conclura par un feu d’artifice dans le ciel du stade de la Beaujoire.

La tribune Loire sera encore fermée

Ce samedi soir, certains Canaris feront également leurs adieux au FC Nantes, à commencer par Randal Kolo Muani qui rejoindra Francfort cet été. Cela pourrait également être le dernier match d’Alban Lafont, Ludovic Blas ou Moses Simon. Ce dernier est blessé et donc absent pour affronter les Verts, de même que Pedro Chirivella.

A noter que la tribune Loire sera à nouveau fermée, en raison de la suspension infligée par la FFF après des usages de fumigènes. Le FC Nantes avait formulé une demande de dérogation pour pouvoir inviter 2.000 enfants licenciés de clubs de football dans la tribune latérale, demande refusée par la fédération. Les supporters de Saint-Etienne ont également été interdits de déplacement.