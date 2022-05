Quelques mois après la fermeture du dernier bar à chats de Nantes, les amoureux des animaux pourront se retrouver à une nouvelle adresse. Samedi après midi, Leïla et ses trois compagnons à quatre pattes accueilleront leurs premiers clients dans ce drôle de café appelé « Adopthé », situé boulevard Dalby. « Tous les chiens ici sont à l’adoption, explique la jeune femme de 23 ans, passionnée par la cause animale. L’objectif est d’aider les gens à faire le premier pas, leur montrer que ces chiens sont souvent des amours, mais pas assez mis en valeur dans les refuges. On peut aussi simplement avoir envie de venir pour passer un bon moment. »

Dans ce « bar à chiens » (au moins deux autres existent, à Lille et à Montpellier), ouvert du mardi au samedi, il sera possible de boire un verre, manger des biscuits vegan, mais surtout de caresser et de jouer avec les toutous qui s’y baladeront. Comme Osman, un gentil braque allemand de quatre ans. L’association 1.000 moustaches, dont Leïla est l’une des familles d’accueil bénévole, l’a récemment sauvé de l’euthanasie, après que son maître a refusé de payer les frais vétérinaires pour le soigner. « Il est très sociable avec les humains, les enfants, et ses congénères, observe Leïla, qui ramène les chiens dans sa maison le soir. Ce sont des critères indispensables pour qu’il se sente bien au café. »

Si un « coup de cœur » se produit entre un client et un animal, une procédure classique d’adoption sera ensuite engagée, moyennant au moins 200 euros de frais et plusieurs entretiens. « On s’assure du cadre de vie de la personne, qu’il soit bien compatible avec le chien… L’objectif est d’aller vers des adoptions responsables », avance la jeune femme. En plus d’Osman, Olga espère elle aussi vite trouver ses nouveaux maîtres. « C’est une petite teckel croisée fox, super câline et un peu chipie. Beaucoup de clients craqueront pour elle, c’est sûr ! »