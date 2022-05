La victoire du FC Nantes en Coupe de France face à Nice a donné lieu à des scènes de liesse, samedi soir à Nantes, après le coup de sifflet final. 22 ans après leur dernier trophée les Nantais vont pouvoir célébrer ce trophée avec les joueurs et l’ensemble du staff du FCN ce dimanche après-midi.

Rendez-vous est donné à partir de 17 h, sur la place Foch, entre les Cours Saint-André et Saint-Pierre, là où se trouvaient près de 20.00 spectateurs devant les écrans géants hier soir. La foule devrait être au rendez-vous pour cette grande fête et ce moment de communion. Les entrées pour le public se feront par les rues Tournefort, Clémenceau et Henri IV. La circulation automobile sera bloquée sur le secteur et les parkings Château et Cathédrale seront fermés. Seules les sorties de ces parkings seront possibles jusqu’à 20 h.