« Qui ne saute pas n’est Nantais ! Hey ! Qui ne saute pas n’est pas Nantais ! » A 400 km du Stade de France, une folie bruyante s’est emparée du centre-ville de Nantes ce samedi soir au terme de cette finale de Coupe de France qui a vu le FC Nantes triompher de l’OGC Nice (1-0). L’explosion de joie collective est à la mesure de la frustration accumulée par les supporteurs canaris depuis vingt ans. « Ils l’ont fait !! Elle est pour nous ! C’est énorme ! J’y croyais bien sûr mais, en vrai, je n’en reviens pas » réagi, un peu ébahie, Chloé, née en 2001, année du dernier trophée (championnat de France) soulevé par le club.

« Je m’en souviendrai toute ma vie », s’emporte à ses côtés Victor, 19 ans. « On attendait ce moment depuis tellement longtemps, poursuit le jeune homme. On sent que quelque chose se passe avec cette équipe. Regardez cette foule, c’est génial, c’est beau. »

Les deux amis ont suivi la rencontre dans la fan zone aménagée par la mairie à deux pas de la cathédrale. Quelque 17.000 personnes ont été recensées devant les deux écrans géants. Elles ont donné de la voix presque toute la rencontre. Mais ce n’était rien comparé au vacarme de l’ouverture du score par Ludovic Blas et la liesse du coup de sifflet final, à grand renfort de fumigènes.

« Il y a toute une génération qui n’avait jamais vibré comme ça »

« On l’emporte sur un penalty généreux, comme en 1999 et 2000, rigole Yacine. Mais on s’en moque. Le FCN est de retour ! A nous la Coupe d'Europe. » Bonnet jaune et vert sur la tête et vuvuzela dans la main, Ludo, 27 ans, avoue « pas mal d'émotion ». « Il y a un an on était au bord de descendre de Ligue 2. C'est fou quand même de vivre ça. » « Je suis content pour les jeunes, observe Jean-Yves, un peu en retrait du tumulte. Il y a toute une génération de supporteurs qui n’avait jamais vibré comme ça, à part pour l’Equipe de France. Il était temps. »

La fête se poursuit ce vendredi soir dans tout le centre-ville. Des milliers de personnes ont filé vers la place Royale, lieu de célébration habituelle des grandes victoires. Dimanche après-midi, l’ambiance devrait être chaude également puisque les joueurs iront présenter la Coupe de France au public.