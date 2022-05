C’est le grand jour. Ce samedi soir, le FC Nantes affronte l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Coup d’envoi du match à 21 h. Pour l’occasion, la ville de Nantes installe deux écrans géants. Ces derniers seront placés des deux côtés des cours Saint-André et Saint-Pierre, situés derrière la cathédrale.

Cette fan zone sera gratuite et accessible à tous, et permettra d’accueillir jusqu’à 20.000 fans des Canaris. Le site ouvrira au public dès 18 h, avec quatre entées : rue Chauvin, rue Tournefort, rue Georges-Clemenceau et rue Henri IV. La Ville de Nantes prévient également que « l’alcool, les objets dangereux, les objets en verre, les gourdes en plastique dur ou en inox, les sacs volumineux, les animaux, les vélos sont strictement interdits sur le site. »

Plan finale coupe de France à Nantes. - Ville de Nantes

Préférer les transports en commun

Quant à la circulation, mieux vaut anticiper. Elle sera interdite sur ces quatre rues de 14 h à 2 h 30. Aucune entrée ne sera possible dans les parkings Cathédrale et Château durant ce créneau. Seules les sorties seront autorisées. Pour les conducteurs, il est donc vivement conseillé de stationner plus loin pour ensuite rejoindre le site en transports en commun.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Les tramways, eux, fonctionneront normalement jusqu’au début du match. Ensuite, les tramways seront coupés de la façon suivante, entre 21 h et la fin du service :

Ligne 1 de tram ligne coupée entre les arrêts Médiathèque et Duchesse-Anne

Ligne 2 de tram coupée entre les arrêts Motte-Rouge et Hôtel-Dieu

Ligne 3 de tram coupée entre les arrêts Bretagne et Hôtel-Dieu

Ligne 4 de busway station Foch non desservie

Des bus et Chronobus seront aussi impactés. Dans le centre-ville, le château des ducs de Bretagne et le miroir d’eau seront illuminés aux couleurs du FC Nantes. De nombreux bars devraient également retransmettre la rencontre.