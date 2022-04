« C’est grand, c’est moderne. On peut faire de belles choses ici. » Radhia et ses collègues ne cachent pas leur satisfaction. Ce jeudi midi, l’atelier Bara’mel a inauguré ses nouveaux locaux dans la zone industrielle de Saint-Herblain. Un outil de 700 m2 qui arrive à point nommé pour le vingtième anniversaire de la structure d’insertion spécialisée dans le recyclage de pains invendus. Fondé en 2002 par les associations Trajet et Pain contre la faim, l’atelier, autrefois installé à Orvault puis Sautron, a vu son activité monter en puissance, au point de devenir aujourd’hui l’un des acteurs incontournables de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la région nantaise. Quelque 1.100 tonnes de pains et viennoiseries ont ainsi été collectées l’an passé, contre à peine 200 tonnes à ses débuts.

« On récupère la marchandise directement dans les boulangeries et grandes surfaces avec l’aide de nos bénévoles, explique Antoine Sorin, président de Pain contre la faim. Ça représente 280 points de vente tout autour de Nantes. On évite à ces commerces de devoir gérer leurs surplus, on leur permet aussi d’avoir une attestation fiscale. Et nous nous repartons avec une marchandise à valoriser. C’est du gagnant-gagnant. » Les stocks collectés, quatre tonnes par jour en moyenne, sont destinés à l’alimentation animale. Pains blancs et baguettes sont revendus en chapelure pour la coopérative agricole Terrena. Pains aux céréales, galettes et viennoiseries servent, eux, mélangés avec du lait, à nourrir un important élevage de porcs à Rouans (Loire-Atlantique).

« C’est bon pour la planète. On se sent utile »

Mais avant d’en arriver, il y a du travail dans l’atelier Bara’mel. « Une fois déchargé, le pain est trié manuellement. Il faut ensuite le couper à l’aide de machines, l’envoyer en chambre de séchage, et, enfin, le passer au broyeur », décrit Rozenn Le Pabic, adjointe de direction au sein de Trajet. Le processus est opéré par 33 salariés en insertion. Ces personnes éloignées du monde du travail, parfois sans formation, ni maîtrise de la langue française, disposent à l’atelier d’un accompagnement, y compris administratif, pour progressivement retrouver un « cadre professionnel » et de « l’estime de soi ».

Le pain est trié avant d'être découpé, séché puis broyé. - F.Brenon/20Minutes

« On tourne à tous les postes, souvent en binôme, raconte Radhia, 37 ans. L’ambiance est agréable. Chacun travaille à son rythme. » Cette Somalienne d’origine, qui réfléchit à poursuivre dans le domaine de la pâtisserie, apprécie aussi d’effectuer une mission qui a du sens. « Ce qu’on fait est bon pour la planète. On se sent utile », confie-t-elle.

« Souvent la date limite de consommation n’est pas dépassée »

Le président de l’association Pain contre la faim, laquelle soutient également des projets humanitaires dans des pays en voie de développement, se souvient que Bara’mel était un « précurseur » en 2002 dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. « Bien d’autres acteurs se sont impliqués depuis. On constate aussi que les invendus des petits commerçants tendent à diminuer. Tout cela va évidemment dans le bon sens. »

Dans les supermarchés, en revanche, la prise de conscience semble moins visible. « Leur politique c’est d’avoir du pain frais, de tout type, à n’importe quelle heure de la journée. Il y a donc énormément de pertes. Souvent la date limite de consommation n’est pas dépassée. Une grande surface peut ainsi nous donner 600 kg à 700 kg par semaine ! Et elle donne aussi aux associations humanitaires bien sûr. Pour nos bénévoles âgés, ce gaspillage est choquant. Le pain, c’est une valeur symbolique très forte. Dans leur éducation, c’était impensable de le jeter. »

En vingt ans d’activité, Bara’mel peut se targuer d’avoir valorisé 16.000 tonnes de pain, l’équivalent de 64 millions de baguettes. Et d’avoir accompagné 550 salariés en insertion. L’atelier herblinois peut désormais se projeter vers un nouveau débouché : à l’horizon 2023, place à la fabrication de « croûtons de pain et tartines apéro », en complément de ses ventes pour l’alimentation animale. « Nous travaillons sur ce projet avec Oniris​ (école nationale agroalimentaire de Nantes), indique Rozenn Le Pabic. L’espace de travail est déjà prêt. Ça demandera des missions un peu plus exigeantes. C’est motivant pour l’équipe. »