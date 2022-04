Il a grondé très fort et s’est accompagné, par endroits, d’une impressionnante averse. Un orage peu ordinaire a sévi sur Nantes dimanche après-midi, peu après 16h. Personne n’a été blessé mais certains dégâts sont spectaculaires. Dans le quartier Hauts-Pavés​, rue Casimir-Perrier, non loin du centre-ville, la foudre s’est abattue sur un mur en pierre, le faisant littéralement exploser. Trois voitures stationnées en contrebas ont été ensevelies de gros blocs de pierres et de terre.

La foudre est également tombée sur deux maisons rue du Croissant et rue Charles-Péguy, provoquant des débuts d’incendie. Elle a aussi entraîné la chute de deux cheminées à Nantes et à Saint-Herblain,

Au total, les pompiers de Loire-Atlantique indiquent être intervenus à plus de 130 reprises dans l’agglomération nantaise dans les heures qui ont suivi l’orage, le plus souvent pour des inondations. Certains cours d’eau, à l’image du Cens et de la Chézine, ont copieusement débordé avec la pluie soudaine. Au stade de la Beaujoire, où le FC Nantes affrontait Bordeaux​, la résonance du tonnerre a provoqué une belle frayeur aux spectateurs.