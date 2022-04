« C’est bon pour la planète et bon pour le pouvoir d’achat », clamait Johanna Rolland (PS), présidente de Nantes métropole, il y a un an. Le 24 avril 2021, la communauté urbaine nantaise mettait en place la gratuité pour tous le samedi et le dimanche sur l’ensemble du réseau des transports en commun (tram, bus, busway, navibus) de la Semitan. Douze mois plus tard, quel est l’impact de cette mesure visant à encourager l’usage des transports collectifs au détriment de la voiture ?

Sans surprise, le bilan révèle bel et bien une hausse de la fréquentation le week-end, avance Nantes métropole. Plus de 55.000 voyages supplémentaires sont en effet constatés le samedi, si l’on compare les chiffres de 2022 et 2019 (année hors crise sanitaire). L’augmentation est moindre, mais tout de même notable, le dimanche : + 20.000 voyages supplémentaires entre 2019 et 2022. Sur l’ensemble du week-end, cette croissance est estimée à près de 15 %.

Tendance inverse en semaine

Si l’on regarde ligne par ligne, le tramway profite davantage de la gratuité que le bus. Mais ce sont surtout les lignes Navibus qui performent avec une progression annoncée de 20 % le week-end. Aux beaux jours, sur la ligne N1 Trentemoult-Gare maritime, il est désormais fréquent de devoir attendre minimum vingt minutes avant d’espérer pouvoir embarquer, compte tenu de l’affluence.

Contrairement au samedi et du dimanche, les déplacements en semaine sur le réseau Tan ont baissé de 10 % par rapport à 2019, indique Nantes métropole. Le développement du télétravail explique, en grande partie, ce recul. « Hors période Covid, la fréquentation du week-end était inférieure à celle de la semaine. C’est l’inverse qui se produit désormais », relève Nantes métropole.

Le manque à gagner de la gratuité des transports collectifs le week-end pour les recettes publiques de la métropole nantaise est estimé à 10 millions d'euros par an. Outre la cité des ducs, l’agglomération de Montpellier a, elle, aussi adopté cette mesure qui reste originale à l’échelle française.