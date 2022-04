Il y a des pantalons confectionnés sur la base d’anciens pulls, des sacs faits avec de vieilles voiles de bateau, ou encore des bijoux ornés de chutes de tissu. Pendant tout le week-end, le Hangar 32, sur l’île de Nantes, abrite une drôle de boutique de mode dans le cadre de la première édition du festival Chtiiing. En effet, une grande partie de ce qui est vendu ici a pu voir le jour grâce à des matériaux de récupération. Depuis l’an dernier, ces créatrices des Pays-de-la-Loire adeptes du surcyclage, une trentaine rassemblées dans le collectif Emergence, ont même décidé de se lancer un défi : celui de collecter directement leurs rebuts chez les industriels de la région, dans le but de les valoriser.

Celles qui s’approvisionnent en temps normal chez des destockeurs, où l’origine des matières n’est pas garantie, avaient envie de jouer encore davantage le jeu du circuit court. « Il y a beaucoup d’entreprises de textile dans la région, environ 220, donc on s’est dit qu’elles devaient disposer de beaucoup de gisements intéressants », explique Clothilde Chiello. Pour la première phase de l’expérimentation, quatre usines ont répondu présentes. « On a eu des fins de rouleaux, des chutes, des panneaux tricotés, mais aussi des peaux unies ou fantaisies de la part d’une usine de chaussures, poursuit la chargée de projet. Autant de matières qui ne seront pas enfouies ou incinérées, car il faut savoir qu’il n’y a que très peu de vraies filières de recyclage textile. On les a ensuite dispatchées entre nous en vue de l’exposition. »

Vers une Maison de la mode responsable à Nantes

Héloïse Bouteille, elle, a écopé d’un « panneau tricoté ». La jeune artisane a passé plusieurs heures à défaire chaque maille pour retrouver l’état de fil, et donner ensuite vie à un gilet sans manche, des chaussons et un bonnet pour bébé. De son côté, Hélène Pétro a carrément dû imaginer un nouveau modèle de sac pour réussir utiliser la chute de cuir kaki dont elle a hérité. « On ne peut pas faire ce que l’on veut mais c’est ce qui rend le travail beaucoup plus intéressant, indique la créatrice de Peaux et chic. Il faut associer les couleurs, les qualités de cuir différentes… C’est un gros boulot mais c’est du bon sens. Et puis les petits défauts, on peut les transformer en atouts, et ainsi faire des pièces uniques. »

Il n’empêche que la route est longue pour faire changer les mentalités des acteurs et consommateurs de l’une des industries les plus polluantes. Pour sortir de l’ombre et lever les freins, le collectif Emergence compte poursuivre son expérimentation afin de construire une véritable filière régionale de collecte, de tri puis de valorisation. En parallèle, elle travaille sur l’ouverture en 2024 d’une Maison de la mode responsable, à Nantes. « On y vendra les produits des artisans du collectif et de marques responsables, espère Clothilde Chiello. On y sensibilisera plus généralement sur la façon d’acheter mais aussi d’entretenir ses vêtements pour une consommation plus durable. »