Fermés pour la bonne cause. Mercredi pour le premier et jeudi pour le second, les ponts de Thouaré et de Mauves, franchissant la Loire près de Nantes, seront barrés à la circulation en journée (entre 9 heures 30 et 17 heures), prévient le département de Loire-Atlantique. Des perturbations liées à l’expérimentation « Ponts connectés » à laquelle participent les deux ouvrages, et dont l’objectif est d’améliorer la surveillance des ponts. Une nécessité pour le gouvernement, à l’origine de l’appel à projet, lancé notamment après l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn en 2019, qui avait fait deux morts.

En décembre dernier, des capteurs avaient été installés sur ces ouvrages par une équipe de cordistes. Ces prochains jours, des essais en charge seront effectués afin de les calibrer. A terme, l’objectif est d’assurer la surveillance de ce type de ponts « à partir d’une instrumentation par cordes optiques et accéléromètres », précise le conseil départemental qui s’est porté volontaire pour mettre à disposition ses ouvrages. Le dispositif en expérimentation doit permettre d’étudier finement « le comportement mécanique des ouvrages », et donc d’anticiper plus aisément les éventuels problèmes.