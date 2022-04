Alors que le Nantes Métropole Futsal (NMF) réalise une excellente saison dans l’élite (actuel 3e), le club nantais s’apprête à accueillir ce qui se fait de mieux dans le futsal en Europe. A partir de ce mardi et jusqu’à dimanche, quelques-unes des meilleures équipes européennes sont en effet réunies pour la phase finale de la « Ligue des champions » du futsal, comme l’explique Christophe Benmaza, manager au NMF. « Les dix équipes présentes, féminines et masculines, se sont qualifiées en remportant leur championnat ou leur coupe nationale. »

La compétition, dont le plateau a été sérieusement revu à la baisse en raison de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire, se déroulera au sein du tout nouveau Creps* des Pays-de-la-Loire, à La Chapelle-sur-Erdre, au nord de Nantes. L’enjeu : grimper sur le toit de l’Europe.

Le futsal français en progrès

Chez les filles, la section féminine du NMF, qui existe depuis 2016 et a remporté les phases finales de la Coupe de France en novembre dernier, ne manque pas d’ambition face à Barcelone, Teia (Catalogne) et les Nîmoises du Futsal Marguerittois. Côté messieurs, six équipes briguent le trophée, dont Barcelone, Dublin et Novara (Italie). Les Français de Château-Renault (USR Futsal) et d’Echirolles (FC Picasso) seront aussi de la partie. « Les Espagnols seront tête d’affiche. C’est un pays qui a une pratique plus ancienne du futsal, plus développée », décrypte le manager nantais.

Mais le futsal français n’a pas à rougir. Régulièrement dans le Top 20 mondial, le futsal se structure encore dans l’Hexagone, mais démontre qu’il a de beaux jours devant lui. « Les équipes françaises sont d’une qualité technique et athlétique dans le haut du panier européen. Mais tactiquement, on a encore du chemin à parcourir. On a encore des anciens footballeurs dans nos équipes, quand d’autres nations comme l’Espagne baignent directement dans le futsal », indique Christophe Benmaza.

*Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive