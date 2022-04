Le courriel a été envoyé ce mercredi après-midi à quelque 42.000 étudiants et 4.000 personnels de l'université de Nantes. Et il en a surpris plus d’un. La présidente de l’université, Carine Bernault, sort en effet de sa réserve en demandant aux destinataires de se déplacer aux urnes le 24 avril, date du second tour de l'élection présidentielle, et de ne pas voter pour Marine le Pen. « Je vous adresse ce message inhabituel mais indispensable au regard des enjeux attachés à ce vote », écrit celle qui a été élue à la tête de l’université en juillet 2020.

« La discrimination, l’exclusion, le repli sur soi ne seront jamais une solution, indique le courrier. La différence est une richesse, la contradiction est l’essence même de l’université. Parce que les fondements de l’université sont en cause, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l’extrême droite et donc au Rassemblement national. Quel que soit le résultat le 24 avril, vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre nos valeurs. »

Contacté, l’entourage de Carine Bernault explique que sa position est en accord avec celle publiée la veille par France Universités, organisation rassemblant les dirigeants de 116 établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Cette conférence des présidents a, elle, explicitement appelé à « voter pour Emmanuel Macron ».