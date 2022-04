Depuis le début d’après-midi, une foule immense et joyeuse est rassemblée en centre-ville de Nantes. Le premier défilé de l’édition 2022 du carnaval ​s’est élancé ce dimanche, après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire. Souvent spectaculaires, parfois extrêmement sophistiqués, quinze chars et presque autant de grosses têtes ont investi les rues, de même qu’environ 400 musiciens et danseurs costumés.

Le carnaval de Nantes 2022, rue de l'Hôtel de ville. - F.Brenon/20Minutes

« Trois ans sans carnaval c’est long. C’est une véritable institution dans la ville. Les enfants sont ravis de le revoir, les adultes aussi », s’enthousiasme Matthieu, le crâne couvert de confettis. Le carnaval se poursuit mercredi avec un après-midi bal réservé aux enfants cours Saint-André (14h-17h). Puis il y aura le fameux défilé nocturne, samedi soir, à partir de 21 heures.

Le carnaval de Nantes est considéré comme le deuxième plus grand de France en termes de fréquentation, après celui de Nice. Sa particularité est qu’il est entièrement gratuit et financé par la ville. Après chaque édition, une partie des chars est détruite, l’autre est parfois vendue ou louée à des comités des fêtes.