Ils débarqueront dans la matinée. A partir de ce vendredi, un couple de moutons noirs d’Ouessant seront les nouveaux locataires des douves du château des ducs, en plein centre-ville de Nantes, pour jouer aux petites tondeuses à gazon naturelles. « L’ambition est la reconquête écologique de la ville, au-delà de la valorisation de nos parcs et jardins, explique Johanna Rolland, la maire (PS) de Nantes, qui a présenté ce mercredi ce qui s’inscrit dans un projet plus global, appelé « Oasis de biodiversité ». L’ambition est de lutter contre le réchauffement climatique et les îlots de chaleur, mais aussi de répondre au besoin des habitants de se ressourcer. » Dans les bassins du château, plus de 4.000 plantes ont été réintroduites au printemps dernier.

Plus de 6 hectares de surface

Cinq autres sites pour préserver la biodiversité en milieu urbain ont déjà été livrés ces derniers mois dans différents quartiers de la ville. Quai Ceineray, les jardiniers nantais se sont par exemple affairés pour poursuivre le «corridor écologique», dont l’objectif est de relier cette partie d’Erdre urbaine à l’Erdre sauvage. Là encore, des espèces locales ont été plantées. « Depuis qu’il n’y a plus uniquement du béton ici, nous observons le retour de nouvelles espèces d’oiseaux, car ils peuvent traverser la ville plus facilement qu’avant », estime par exemple Olivier Ganne, représentant de l’association Bretagne vivante, citant les hérons cendrés ou les cormorans, attirés par les poissons et anguilles.

Dans d’autres sites, des boisements, haies, ou espaces pédagogiques ont été aménagés, notamment pour servir de refuge aux insectes et à la petite faune. Au total, une vingtaine de projets sont prévus dans les deux prochaines années (sur plus de 6 hectares), une cinquantaine d’ici à la fin du mandat, afin de recréer des espaces verts, mares ou prairies pâturées. A ce sujet, d’autres moutons sont attendus au parc du Crapa, sur l’île de Nantes, l’an prochain.