C’est un canal à l’histoire mouvementée. Inauguré en 1892, le canal maritime de la Basse-Loire, aussi appelé canal de la Martinière, a cette année 130 ans. On dit de lui qu’il « sauva le port de Nantes » en seulement vingt ans d’activité. Il relie d’ailleurs sur 15 kilomètres de long la Loire à… La Loire, de Frossay au Pellerin, à l’ouest de Nantes. Un passage d’eau intrigant qui, plus d’une décennie plus tard, joue encore un rôle indispensable.

Sa construction a été ordonnée en 1882 alors que « des bancs de sable présents dans cette partie de la Loire rendaient la navigation des grands bateaux impossible jusqu'à Nantes », raconte un bénévole de l’association culturelle du canal de la Martinière (Accam). Le niveau de l’eau était donc insuffisant et contraignait la grande batellerie à décharger sa marchandise à Paimboeuf, vers l’Estuaire de la Loire. Celle-ci était ensuite amenée à Nantes à la rame ou à la voile. En conséquence, Paimboeuf s’enrichissait tandis que le port de Nantes ne touchait aucune dividende sur le commerce.

« Faire couler les ports de Paimboeuf et Saint-Nazaire »

Pour remédier à cela, la chambre du commerce, le port de Nantes et la commune ont décidé de construire un canal plus profond en parallèle de la Loire, pour faire circuler la grande navigation. « L’objectif était de faire couler les ports de Paimboeuf et Saint-Nazaire mais l’histoire nous a prouvé le contraire », s’amuse ce bénévole. Autre fonction du canal encore nécessaire aujourd’hui : la régulation en eau du lac de Grand-Lieu et du Marais Breton. Il aura fallu dix ans de travaux « pharaoniques » avant d’ouvrir ce nouveau passage à la navigation. Les ouvriers, qui avaient déjà œuvré sur le canal de Suez, ont été ralentis par des périodes de grandes marées et de pluies. Pendant les vingt ans qui ont suivi son inauguration, le canal enregistra plus de 10.000 passages de bateaux dont 35 du fameux Belem, dernier grand voilier de commerce français du XIXe siècle encore naviguant.

Des épaves de bateaux sont visibles à certains endroits du canal. - F.Brenon/20Minutes

Mais, à partir de la Première Guerre mondiale, fini les passages de la grande navigation sur le canal. « Les évolutions technologiques ont permis de creuser dans la Loire pour permettre aux navires d’y circuler facilement », explique l’Accam. Une vingtaine d'année seulement après sa construction, le canal perd sa fonction commerciale de navigation. Il continue tout de même à faire circuler en son sein la « petite batellerie ». Il devient également le « cimetière des vieux bateaux nantais ». Les grands voiliers « s’alignaient dans le canal pour ensuite être démolis, réparés ou vendus », assure le bénévole Pellerinais.

« Encore des traces de son histoire »

A la Seconde Guerre mondiale, nouveaux rebondissements dans la vie du canal. Les Allemands s’en sont saisis avant que celui-ci ne devienne une base américaine de l’Otan, de 1957 à 1967. « Aujourd’hui, on a encore des traces de son histoire », souligne le bénévole de l’Accam. Trois chalands, bateaux à fond plat, et deux barges en béton sont abandonnés entre Frossay et Le Pellerin. L’association, des historiens du Pellerin et la mairie de la commune aimeraient « sortir de l’eau un des chalands pour le conserver et ouvrir au public une péniche en béton ».

L'écluse de la Martinière, au Pellerin. Derrière, c'est la Loire. - F.Brenon/20Minutes

Le lieu est un site naturel préservé où promeneurs et cyclistes s’y rencontrent régulièrement. Une base nautique offre la possibilité de s’essayer à l’aviron, au pédalo ou au canoë-kayak. Au bout du canal, côté est, il est aussi possible d’admirer l’œuvre du « bateau mou » ou « Misconceivable » d’Erwin Wurm, dans le cadre du voyage à Nantes. Sur place, deux « machineries », une vers le Pellerin, à l’entrée du canal, l’autre au niveau de l’écluse du Champs-Neufs sont ouvertes au public l’été et lors des journées du patrimoine. Elles permettent aux promeneurs de « découvrir les chaudières la cheminée, le fonctionnement des moteurs à vapeur et des pompes à eau du canal », explique l’Accam.

L’association, créée depuis 1987, regroupe plusieurs mordus « du patrimoine, de la mécanique et de la navigation ». Ces derniers ont « restauré les machines, fait des maquettes et installé des panneaux explicatifs de l’histoire tout au long du sentier longeant l’eau », précise le bénévole.