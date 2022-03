Dans leur vaste entrepôt désormais situé dans l’ancien MIN, sur l’île de Nantes, les cartons ont été étiquetés, empilés sur des palettes, filmés, et sont désormais prêts à partir. Toute la journée, depuis trois semaines, une vingtaine de bénévoles sur les 500 que compte aujourd’hui l’association franco-ukrainienne Tryzub se relaient pour trier les milliers et milliers de dons reçus pour l’Ukraine, où la guerre continue de faire rage. Alors que certaines ONG ont beaucoup de mal à faire face à cet afflux, préférant même suspendre les collectes ou privilégier les dons financiers, l’association nantaise, elle, ne baisse pas les bras, au contraire. « On entend ça et là qu’il n’y a plus de besoins, déplore Céline Harcouet, de la Maison de l’Europe, qui soutient l’initiative. C’est faux, il faut continuer à se mobiliser. »

Ce mardi après-midi, un camion de 24 tonnes est d’ailleurs parti en direction de la frontière slovaco-ukrainienne. Les dernières palettes sont chargées, et il n’y a plus un centimètre d’espace de libre. « On envoie de la nourriture, des couvertures, des produits d’hygiène, du matériel de camping…, tout ce qui correspond aux besoins sur place actuellement, détaille Valentin Gauffre, coordinateur de Tryzub. La marchandise sera prise en place par des ONG ukrainiennes partenaires et sera dispatchée là où il y en a le plus besoin, et notamment dans les petites villes autour de Kiev. »

A Nantes, l'association Tryzub centralise les dons pour l'Ukraine - J. Urbach/ 20 Minutes

Une façon de ne pas surcharger encore davantage les centres logistiques basés aux frontières, « blindés par l’afflux soudain qui crée une certaine désorganisation », selon le bénévole. « Les dons y arrivent parfois en vrac, les gens sur place passent leur temps à trier. Les ambassades sont elles aussi dépassées, estime Valentin Gauffre. Pour éviter que ça reste bloqué, nous préférons établir directement des liens avec les villes en Ukraine, même si le risque de bombardement existe. »

Un à deux camions partiront chaque semaine

Pour gagner en efficacité, Tryzub a donc développé une organisation bien rodée. Car c’est par chez elle que transite la majorité des dons des particuliers déposés à la Maison de l’Europe, ou ceux issus de collectes organisées par des collectivités ou entreprises de l’agglomération. Pour elles, des « kits de collecte » ont été édités, avec une liste du matériel à privilégier et des étiquettes en trois langues pour « éviter le bazar ». Grâce à ce système, l’association estime que 150 tonnes de produits en tous genres sont prêtes à être expédiées, grâce à un à deux camions qui partiront désormais chaque semaine.

En parallèle, l’association Tryzub relance un appel aux hébergeurs solidaires alors qu’entre 5.000 et 10.000 réfugiés ukrainiens sont attendus dans les Pays-de-la-Loire ces prochaines semaines. Elle vient également de lancer des sessions de cours de français pour les nouveaux arrivants.