Les masques sont bel et bien ôtés, les pass vaccinaux envolés, et les fûts de bière prêts à être dégainés… Comme les grands chapeaux ornés de trèfles que les clients porteront à coup sûr ce jeudi soir, les feux sont définitivement au vert au Buck Mulligan’s. Dans cet incontournable pub du quartier Bouffay à Nantes, la Saint-Patrick, d’habitude décrite comme le « summum de la fête » va avoir une saveur encore plus particulière après deux ans de fermetures et de restrictions liées au Covid. « Les gens attendent ça depuis longtemps, ça va être énorme », assure Simon, le gérant, tout de même un peu stressé par l’événement. Pour l’occasion, le bar irlandais sortira ses tireuses dans la rue pavée du Château dès midi tapant. Dix personnes ont été spécialement recrutées pour l’occasion, avec l’équivalent de deux semaines de bière à écouler… en une seule journée.

Le Buck Mulligan's, quartier Bouffay à Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

Un moment très attendu même si ce n’est pas le premier 17 mars que l’établissement s’apprête à célébrer, bien au contraire. Car ce bar à l’ambiance authentique, fait de tables en bois qui collent, de murs en pierre et d’odeur de malt, en a 25 au compteur ! Ce qui fait de ce lieu, dans son jus, le plus vieux pub de Nantes. « Il y a très longtemps, c’étaient les écuries du château ici, raconte Simon. Les deux frères Cormack, des Irlandais, ont ouvert en octobre 1996. Les rênes du pub se sont ensuite refilées de potes en potes. Moi j’étais client depuis sept ans avant de le reprendre, il faut savoir se faire accepter ! »

Bière, whisky et l’incontournable Irish coffee

Car ici, les traditions ont la vie dure et gare à ceux qui voudraient déroger à « l’esprit du Buck ». Si la Saint-Patrick, qui célèbre le saint patron des Irlandais (mort le 17 mars 461, lire ci-dessous) est le rendez-vous incontournable, la vie ici est régie entre blind test le mardi, concerts le jeudi, et évidemment retransmissions des matches de rugby ou partie de fléchettes. La déco non plus n’a pas vraiment changé, elle s’est plutôt chargée de souvenirs en tous genres, comme les milliers d’affiches de groupes rock ou celtiques du sol au plafond, ou les mules roses de « tatie Buck », une habituée qui venait en chaussons et a fini par les léguer. Un détail loufoque parmi d’autres, à l’instar de cette tradition inexpliquée de donner un prénom de l’autre sexe à tous les membres de l’équipe…

Le Buck Mulligan's, ses boiseries et sa déco chargée - Buck Mulligan's

Mais au-delà du décor, on vient aussi pour boire. Pas assez de monnaie ? Il suffit de vous servir parmi les pièces placées par les clients dans le mur en pierre, vous « rembourserez » la prochaine fois. Ce que l’on consomme le plus : de la bière, du whisky parmi les 80 sortes, mais aussi pour les initiés « le cocktail du Buck », cette boisson aux ingrédients secrets qui ne figure même pas sur la carte ! Et quand il pleut, l’Irish coffee reste un incontournable. « Ce n’est pas un cliché, sourit Simon, alias Natacha. Contrairement aux autres bars, c’est l’hiver qu’on fonctionne le mieux. Les gens viennent se poser ici au chaud, comme dans une grotte. En général, même si quelqu’un vient tout seul, il sait qu’il trouvera forcément quelqu’un avec qui discuter. »