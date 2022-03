C’est la panique pour partir en vacances. Depuis quelques semaines en France, de nombreuses mairies croulent sous les demandes de renouvellement de papiers d’identité. La ville de Nantes n’y échappe. Ses agents municipaux traitent plus de 200 rendez-vous par jour, 6 jours sur 7. C’est trente fois plus de demandes que l’an dernier sur la même période. La machine tourne et les délais se rallongent. Au lieu de deux semaines « il fut un temps », il faut aujourd’hui prévoir plus de trois mois d’attente pour obtenir un créneau puis « environ un mois et demi » avant de récupérer les précieux documents. Un total de plus de quatre mois, notamment en raison de la crise sanitaire.

« Avec la Covid-19, tout a été mis en suspens, les gens n’ont pas renouvelé leurs documents et comme aujourd’hui les voyages reprennent, ils se rendent compte, tous en même temps, que leurs papiers ne sont plus valables », explique Aline Thébaud, responsable du secteur prestations administratives à la ville de Nantes. Certains usagers n’hésitent pas à « faire pression sur les agents municipaux ». Pourtant, la ville assure qu’elle n’a pas les moyens de proposer plus de rendez-vous. « Même si nous le faisions, les usagers n’auraient pas leurs titres d’identité plus rapidement puisqu’il y aurait encore plus d’engorgement au CERT [centre d’expertise et ressources titres] du Mans », poursuit-elle. Cette plateforme étudie les dossiers des cinq départements de la région, avant de les envoyer à l’imprimerie nationale.

« J’ai eu un coup de stress »

Pour certains voyageurs, les délais à rallonge ont eu l’effet d’une douche froide. Barbara avait prévu de partir en avril à Londres mais, faute de créneaux libres à temps, elle a dû y renoncer. « J’ai reporté mon voyage à cet été. Je pensais qu’en prenant rendez-vous en janvier, trois mois en avance, ce serait bon mais non, rigole-t-elle. J’ai demandé à toutes les communes autour de Nantes, même en Bretagne vers Dinan, Saint-Malo mais tout le monde était complet. » Même sort pour Linda venue récupérer sa nouvelle carte d’identité, son passeport français et finlandais. « C’est de ma faute, j’ai réservé un voyage à Francfort pour le 25 mars sans me rendre compte que tous mes papiers étaient périmés. J’ai eu un coup de stress mais c’est bon je vais pouvoir partir », s’exclame-t-elle.

Pour les usagers en situation d’urgences professionnelles, les mairies tentent d’ouvrir quelques rendez-vous supplémentaires sur les pauses déjeuners ou à la fin de la journée des agents municipaux, après vérification de justificatifs. Pour les autres, inutile de faire du « sit-in dans les mairies » en attendant la libération d’un créneau, l’administration prône « l’égalité de traitement ». Pour Aline Thébaud, il faut avant tout « anticiper et vérifier la validité de ses titres avant de réserver son voyage ». Difficile donc de partir à l’étranger en avril si vous n’avez toujours pas déposé votre dossier. Pour les vacances d’été, le compte à rebours est lancé.