Dix ans après son arrivée à l'aéroport Nantes-Atlantique, Volotea entend bien renforcer son histoire d’amour avec la Cité des ducs. La compagnie low-cost espagnole est en effet, depuis plusieurs années, la principale compagnie de la plateforme nantaise en nombre de destinations, devant Transavia et EasyJet. A l’inverse, l’aéroport nantais, qui n’est que le neuvième de France en trafic, est aussi la principale base du réseau Volotea en Europe.

Malgré la crise du secteur aérien, Volotea, qui estime avoir plutôt bien résisté à la tempête (92 % de taux de remplissage revendiqué en2 021), poursuit son développement et annonce six nouvelles lignes au départ de Nantes-Atlantique à partir de cet été : quatre vers la Grèce (Athènes, Zante, Héraklion, Mykonos) et deux vers l’Italie (Brindisi et Fiumicino). Des ouvertures qui portent à 42 le total de destinations desservies.

Près de 90 destinations cet été

Pour accompagner cette croissance, la compagnie espagnole va stationner deux avions supplémentaires à Nantes. La base Volotea comptera désormais huit avions Airbus (A319 et A320), dont un en réserve.

Toutes compagnies confondues l’aéroport Nantes-Atlantique prévoit un total de 88 destinations, vers 25 pays différents, pour son programme estival 2022. Douze liaisons sont nouvelles, notamment Reykjavik (Transavia), Budapest (Transavia), Dakar (Transavia) ou Izmir (Sun Express). Un total de 21 compagnies aériennes proposent au moins une ligne au départ de Nantes.