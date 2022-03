Impossible de le rater quand on passe devant. Depuis ce week-end, un imposant tag a recouvert une partie de la paroi rocheuse de la carrière Miséry, quartier Chantenay à Nantes. Réalisé à la peinture blanche, à plus de 15 mètres de haut et visible depuis la route, il a pour but de protester contre la future implantation de l’Arbre aux Hérons sur le site.

Une nouvelle démonstration des critiques qui montent autour de cette structure monumentale, alors que le vote décisif du conseil métropolitain quant à la commande de l’œuvre, repoussé, se fait toujours attendre. En décembre, un collectif mené par les écologistes s’était officiellement créé avec comme objectif de « faire tomber l’arbre ». Leur pétition lancée en ligne depuis, appelée « Stoppons l’Arbre aux hérons », frôle désormais le millier de signatures.

Un tag contre l'Arbre aux hérons a été inscrit ce week-end à la carrière Miséry - J. Urbach/ 20 Minutes

Cette structure métallique végétalisée de 35 m de haut, peuplée de créatures mécaniques et sur laquelle le public pourra déambuler, doit théoriquement voir le jour en 2027 dans la carrière Miséry. Son coût prévisionnel est estimé à 52,4 millions d’euros, financé pour un tiers par la métropole, pour un tiers par des acteurs publics et pour un tiers par des mécènes privés.