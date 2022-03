Compte tenu de la baisse des contaminations au Covid-19 et de la forte couverture vaccinale en Loire-Atlantique, la demande de rendez-vous auprès des centres de vaccination diminue dans le département. C’est pourquoi l’ agence régionale de santé (ARS) a décidé de fermer certains centres de vaccination. D’ici fin mars, ce sont ainsi dix centres qui fermeront leurs portes en Loire-Atlantique.

Six d’entre eux sont déjà fermés : Machecoul, Saint-Herblain, La Baule, Vertou, Vallet et Pontchâteau. Celui de Nort-sur-Erdre fermera le 11 mars, celui de Pornic le 16 mars, et ceux de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et de Rezé fermeront à leur tour le 31 mars. A l'inverse, quatre centres restent ouverts : Ancenis, Nantes-Erdre, Châteaubriant et Saint-Nazaire. La campagne de vaccination se poursuit aussi dans les cabinets médicaux par les médecins généralistes, les infirmiers et les pharmacies d’officine.

Près de 61 % des habitants de Loire-Atlantique ont réalisé leur dose de rappel et 276.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le 1er janvier 2022, selon les derniers chiffres de l'ARS.