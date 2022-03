Un escalier en acier, des murs en parpaings et des néons au plafond… Quand on pénètre à l’intérieur de la Tour LU, c’est toute son identité industrielle qui se révèle. Depuis mercredi, les curieux peuvent à nouveau la visiter, après cinq ans de fermeture. La tour, exiguë, ne peut accueillir que 19 personnes à la fois. Une découverte insolite qui plonge les visiteurs dans l’histoire du lieu, de sa création au XIXe siècle, en tant que biscuiterie Lefèvre-Utile, au Lieu Unique actuel, créé en 2000.

La Tour LU était jusqu’à mercredi fermée pour réaliser des travaux de rénovation et créer un nouveau parcours de visite. « Nous voulions exploiter autrement cet emblème nantais, en racontant aux visiteurs son histoire et ce que l’on fait aujourd’hui dans ce centre culturel », explique Fleur Richard, secrétaire générale du Lieu Unique. Le public a l’occasion de le découvrir gratuitement tous les après-midi, du mercredi au dimanche. Auparavant, il fallait payer pour entrer dans la tour.

Des visiteurs découvrent sur quatre étages la scénographie artistique de la Tour Lu - O.Voisine/20Minutes

Une scénographie artistique

L’équipe en charge du projet s’est appuyée sur des archives de photographes, du monde du travail, de la ville de Nantes, du département ou encore de la région. Sur plusieurs milliers de photos, une centaine ont été « judicieusement conservées pour ne pas saturer l’attention du public lors de la visite ». Sur plusieurs d’entre elles, on aperçoit la fameuse Tour LU accompagnée de sa sœur jumelle. Inaugurées en 1905, elles se situaient de part et d’autre du pont de la Rotonde, en face du château des Ducs de Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale, une seule a survécu. Ce long travail de collecte a abouti à une scénographie artistique, imaginée par Jean-Louis Violeau.

Au fil des quatre étages de la tour, ce sociologue de l’architecture raconte « de manière subjective » son histoire jusqu’à aujourd’hui. « Ce n’est pas un historien donc il a pris le parti de retracer le développement de la ville et de la vie de ses habitants en utilisant le bâtiment comme personnage central », précise Fleur Richard. Pour Laure, une retraitée déjà connaisseuse des lieux, l’écriture employée est « un peu prétentieuse ». « Il aurait pu écrire les choses plus simplement au lieu de s’entourer de mots très modernes », souffle-t-elle à la fin de la visite.

La tour LU et ses 38 mètres de haut. - F.Elsner/20Minutes

Une vue à 360°

Le clou de la visite : la vue imprenable sur la ville depuis le dôme. Un belvédère mécanisé, à faire tourner soi-même grâce à un volant manuel, offre une vue à 360 ° sur Nantes à plus de 35 mètres de haut. L’ascension jusqu’au sommet de la tour s’accompagne d’une œuvre musicale intitulée « Ici & Maintenant » et imaginée par le studio AA et le compositeur Matisse Vrignaud. « Ils se sont inspirés des sons qui existent dans la tour et de la programmation musicale du Lieu Unique », raconte la secrétaire générale du centre culturel. Un mélange de bruit de portes qui claquent, de pas dans les escaliers, de vent dans la coupole… Une ambiance un peu étrange qui colle à l’environnement.

« C’est intéressant de pouvoir visiter cette tour. Vu de l’extérieur, elle tape à l’œil donc on a envie de voir ce qu’il y a dedans », raconte une Parisienne venue par hasard en attendant son train. Sylvie et Françoise sont du même avis. Les deux femmes s’étaient déjà rendues au Lieu Unique mais n’avaient jamais visité la tour. « Tout est vraiment super et le film qui explique le contexte, le cheminement culturel, urbanistique, architectural et politique est très éclairant », souligne Sylvie.

Pendant les vacances de Noël, la Tour LU avait déjà rouvert au public avant de refermer en raison de l’incertitude liée au Covid-19. Aujourd’hui, Fleur Richard se réjouit : « Maintenant que nous sommes dans une dynamique sanitaire positive, on y va franco ! ».

La Tour LU sera exceptionnellement fermée les trois derniers week-ends d’avril en raison du Festival Variations.