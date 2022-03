Le bilan est jugé positif. Pour permettre de soulager les tensions des enfants porteurs de troubles ou de handicap, la ville de Saint-Sébastien-sur–Loire, au sud-est de Nantes, expérimente depuis septembre l’installation d’une salle de « décharge émotionnelle », dans l’école primaire Théodore Monod. A l’intérieur, cabane sensorielle, punching-ball, casque anti-bruit… Ces enfants, atteints d’un trouble auditif, visuel, d’autisme ou de déficience intellectuelle, peuvent s’isoler temporairement pendant les cours et la récréation pour se calmer ou se défouler. Une première dans l’agglomération nantaise.

Cette salle s’inscrit dans le cadre plus large de la cellule inclusion de la ville. Il s’agit d’un dispositif lancé en 2017 dont l’objectif est de faire vivre à ces enfants un parcours périscolaire et extrascolaire quasi ordinaire. Pour ce faire, deux éducateurs spécialisés, Marine Gadois et Frédéric Richard, ont été recrutés. Leur rôle consiste à aider les coordinateurs des cinq groupes scolaires et du centre de loisirs de la ville à « canaliser » ces enfants.

Former le personnel

« On a constaté que les enfants "extraordinaires" qui font les mêmes activités le midi que les enfants "ordinaires", sont parfois ingérables en classe l’après-midi. Nous avons donc adapté nos activités », raconte Laurent Turquois, maire centre droit de la commune. Avant l’arrivée des éducateurs spécialisés, deux enseignantes s’étaient mises en arrêt maladie après des difficultés à gérer des enfants. « Le personnel n’est pas assez formé à leur éducation. La filière n’est pas suffisamment connue ni rémunérée » souligne le maire de Saint-Sébastien. Pour la cellule inclusion, la ville investit 3.500 euros annuels en matériels pédagogiques, en plus des deux salaires pour les éducateurs spécialisés.

Sur 1.930 enfants scolarisés, vingt-sept sont aujourd’hui pris en charge directement par la ville. Il s’agit principalement des élèves en Ulis, Unité localisée pour l’inclusion scolaire, à l’école élémentaire Théodore Monod.

Noir complet dans la cabane sensorielle. Elle permet aux enfants de se recentrer sur leurs émotions. - O.Voisine/20Minutes

« La mairie rattrape les manques »

Magali Badonnel est la maman d’Ewenn, un petit garçon atteint du « trouble du spectre de l’autisme » et scolarisé en CE1 à l’école Théodore Monod. La famille a emménagé dans la ville cet été sans avoir connaissance du dispositif mis en place par la mairie. Grâce à la cellule inclusion, son fils bénéficie de l’accompagnement d’un des éducateurs spécialisés sur le temps extrascolaire. Il profite alors des mêmes activités sportives que les autres élèves de l’école, ce qui « n’était pas le cas avant quand nous habitions à Paris ». La salle de « décharge émotionnelle » permet aussi à son fils de gagner en concentration une fois en classe.

Quand Magali vient chercher son fils à l’école, les éducateurs spécialisés lui font un retour sur la journée d’Ewenn. « Ils me disent qu’il fait beaucoup de progrès depuis la rentrée scolaire, qu’il accepte mieux les règles et les contraintes des cours », se réjouit-elle. La maman est « agréablement surprise » par les initiatives de la ville sur le handicap. « On est souvent le vilain petit canard avec l’enfant handicapé qui pose problème. En général, dans les écoles non spécialisées, on fait tout pour déscolariser notre enfant », souffle-t-elle. « Ça pêche au niveau de l’éducation nationale et du ministère de la santé à l’école et la mairie rattrape les manques », déplore-t-elle.

Un dispositif renforcé

Le maire de Saint-Sébastien se rendra le 2 avril à Vannes pour s’inspirer de la première aire de jeux inclusive en France. Pour la rentrée prochaine, la ville prévoit l’ouverture d’une salle de « décharge émotionnelle » dans chacune de ses écoles. Tous les élèves y auront accès durant les récréations.

La mairie envisage également la création d’une « halte répit », sur le modèle de celles pour les personnes atteintes d’Alzheimer. Le projet, encore en cours de discussion, consisterait à garder un samedi matin par mois les enfants en situation de handicap pour accorder plus de temps libre aux familles concernées. « Les enfants seraient gardés par des animateurs qui les connaissent et qui savent comment les gérer », assure Laurent Turquois. « On en aurait bien eu besoin », déplore la maman d’Ewenn. Elle poursuit : « Quand mon fils était en maternelle, il avait beaucoup de troubles du sommeil. Avec mon mari, nous travaillions à temps plein et nous étions en état d’épuisement constant ».

Laurence Garnier, sénatrice de Loire-Atlantique et conseillère municipale de Nantes, salue le dispositif d’inclusion. « Nous voulons nous inspirer de ce qui marche », explique-t-elle. A terme, elle souhaite porter le projet dans les écoles nantaises.