Bonne nouvelle pour les étudiants de l'île de Nantes, de plus en plus nombreux à suivre leur scolarité au cœur du « quartier de la création ». Depuis ce mardi, une nouvelle grande cafétéria du Crous a ouvert ses portes, sur le boulevard de la Prairie-au-Duc, juste en face du Mediacampus. D’une capacité de 120 places assises, elle peut servir entre 600 et 750 repas par jour, du lundi au vendredi, de 8h à 20h.

Des plats préparés, pizzas, sandwichs, viennoiseries mais aussi des boissons chaudes et fraîches y sont vendues, « sur place ou à emporter ». Les étudiants peuvent y déjeuner au prix d’un ticket U (3,30 euros le menu, voire 1 euro pour les boursiers).

« Il y avait un gros manque dans le quartier »

Si ce n’était pas encore la foule en fin de matinée, les sièges blanc et rouge de la « Cafet’Inspirations » devraient attirer de nombreux élèves des école d’architecture, école des beaux-arts, école d’arts graphiques, école de cinéma, SciencesCom, pôle universitaire des cultures numériques, et bientôt de l'école de design, qui doit ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. Dernier atout et non des moindres, le lieu est équipé en Wi-fi gratuit.

La nouvelle cafétéria de l'île de Nantes a ouvert ses portes ce mardi - J. Urbach/ 20 Minutes

Depuis plusieurs années, ils étaient nombreux à réclamer ce nouveau lieu de restauration, notamment via une pétition. « Il y avait un gros manque dans le quartier, estiment Louise-Marie et Raphaël, futurs architectes. Notre cafet' n’est ouverte que le midi et est vraiment trop petite, il y a facilement 30 minutes de queue… Quant aux restos des alentours, c’est sympa mais ce n’est pas du tout le même budget ! »