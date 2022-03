Les adhérents ont de nouveau trouvé portes closes. Comme régulièrement depuis le mois de novembre, des leçons de natation ont été annulées lundi soir à la piscine Gloriette, en centre-ville de Nantes. La raison : un mouvement de grève des maîtres-nageurs qui perturbe le fonctionnement des piscines, notamment aux horaires des entraînements des clubs, pendant lesquels la présence de l’un de ces agents municipaux est indispensable. « On a déjà perdu une centaine de séances à Léo-Lagrange et une vingtaine à Jules-Verne, se désole Alain Nail, le président de l’ASPTT. Ça crée de l’énervement chez les adhérents, prévenus à la dernière minute. Ils ont du mal à comprendre. »

Depuis plus de trois mois, la cinquantaine de maîtres-nageurs nantais se mobilisent contre la fameuse réforme du temps de travail des agents territoriaux, entrée en vigueur le 1er janvier. Mais les discussions semblent toujours au point mort avec la mairie, même après la dernière réunion qui s’est tenue vendredi. « Avant, nous avions des récupérations pour les dimanches et les jours fériés travaillés, mais la réforme nous les enlève, explique Olivier Fontaine, délégué Sud Collectivités territoriales 44. Nous demandons donc une compensation financière, au moins 50 euros par dimanche travaillé. La mairie ne fait pas l’effort d’écouter nos propositions, donc la grève va continuer. » De nouvelles perturbations sont donc à prévoir, et pourraient aussi toucher le temps scolaire voire les plages horaires réservées au grand public.

Une période déjà compliquée pour les clubs de natation

En attendant, les clubs font leurs comptes et craignent de devoir encore mettre la main à la poche, après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire. « On a déjà perdu 30 % des nos adhérents et dépensé environ 160.000 euros de remboursements, calcule Alain Nail. Le budget sera heureusement moindre cette année si l’on doit rembourser les séances perdues en raison de la grève. Mais il pèsera sur les futurs investissements, comme l’achat de matériel. »

« Très consciente de la gêne occasionnée », la mairie précise qu' « une indemnité de maintien de rémunération a été proposée pour que [les maîtres nageurs] ne perdent pas d’argent sur leur fiche de paie ». Un nouveau groupe de travail est prévu mercredi.