Devant les locaux, presque terminés, un panneau de Nantes métropole annonce une livraison à « l’été 2021 ». Pour autant, le Supermarché du réemploi du quartier Bottière-Pin Sec n’a toujours pas ouvert ses portes. Le pourra-t-il un jour ? Ce commerce de proximité, dont l’objectif était de proposer à la vente des objets de seconde main, est aujourd’hui bloqué par un problème de financements. L’association Stations Services, qui porte le projet, vient d’être placée en redressement judiciaire. Il manquerait à la structure de 24 salariés 150.000 euros pour repartir du bon pied et ainsi achever l’aménagement des 500 m2 du supermarché.

« On doit trouver cet argent quelque part et nous demandons à la métropole de nous soutenir, indique Philippe Comtesse, le fondateur. Nous avons énormément investi dans ce projet et avons recruté cinq personnes. Si nous voulons pouvoir exercer notre mission au service du lien social et d’une consommation responsable, il nous faut des moyens. »

Un audit et des discussions en cours

Stations Services, qui gère déjà une ressourcerie de matériaux à Rezé et une ressourcerie généraliste en centre-ville, explique avoir collecté et valorisé 300 tonnes de déchets dans l’agglomération nantaise en 2021. « L’année prochaine, ce sont même 600 tonnes de prévues. C’est beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. Ce n’est pas uniquement avec des bénévoles et des ventes d’objet à 50 centimes qu’on peut tenir. »

Philippe Comtesse, président de la recyclerie Stations Services. - F.Brenon/20Minutes

Nantes métropole assure que le Supermarché du réemploi est un projet auquel elle « croit ». Mais, après avoir déjà versé une subvention de 218.000 euros en 2021, elle attendait les conclusions d’un audit financier pour « remettre les choses à plat ». L’audit vient tout juste de se terminer. « Il y a besoin de clarifier certaines choses pour notre collaboration. Les discussions se poursuivent. J’espère qu’on en sortira positivement, avec le moins de casse possible », commente Philippe Comtesse.

Plusieurs ventes solidaires

En attendant, une vente solidaire de mobilier​ est organisé ce samedi sur le site de la Bottière, de 10h à 18h. Une seconde est prévue mercredi. « Cela nous permettra de vider notre stock et, surtout, de financer un mandataire judiciaire pour éviter la liquidation », justifie Stations Services. D’autres ventes d’objets de seconde main sont envisagées les semaines suivantes.

L’association, qui se dit « touchée » par les témoignages de soutiens, pense que les habitants seront au rendez-vous. Il faut dire que le Supermarché du réemploi existait déjà dans le quartier, dans un bâtiment voué à la démolition, pendant vingt mois entre 2018 et 2020. « Nous recevions jusqu’à 200 personnes par jour, rappelle Philippe Comtesse. Ce projet a du sens. On a un rôle à jouer sur ce territoire. »