Le suicide du maire Hervé Neau, le 11 février dernier, dans les locaux de l’hôtel de ville, a bouleversé la commune de Rezé toute entière, et ses élus en particulier. Mais, au-delà de l’émotion, la cité de 40.000 habitants ne pouvait pas rester plus longtemps sans chef de file. Un conseil municipal extraordinaire s’est donc réuni ce jeudi soir afin de procéder à l’élection d’un nouveau maire.

Et, sans surprise, c’est Agnès Bourgeais, 48 ans, ex-première adjointe, qui a été choisie par l’assemblée rezéenne. Cette femme de gauche, rompue aux engagements syndicaux et associatifs, avait été désignée candidate par le mouvement politique Rezé citoyenne.

Doyen du conseil municipal, Yann Vince a remis à Agnès Bourgeais l'écharpe tricolore. pic.twitter.com/dvUwYSXkth — Ville de Rezé (@VilleReze) February 24, 2022

En poste depuis un an et demi

Conseillère principale d’éducation de métier, Agnès Bourgeais avait quitté l’Ile-de-France en 2011 pour rejoindre son conjoint professeur des écoles à Rezé. Elle travaillait depuis 2012 au sein du collège public Salvador-Allende. Séduite par le projet politique d’Hervé Neau, lui-même enseignant, cette mère de trois enfants avait intégré l’équipe municipale à la faveur des élections de 2020.

Maire depuis un an et demi, Hervé Neau (divers gauche), 58 ans, s’est donné la mort en laissant des courriers à l’intention de ses proches. Un hommage public lui sera rendu samedi après-midi (15h) devant l’hôtel de ville de Rezé. Un grand écran diffusera les messages et témoignages d’habitants adressés à l’ancien maire. La circulation sera interrompue autour de la mairie pour l’occasion.