Même avec un parapluie, ce n’est pas le moment d’aller se promener. Depuis ce vendredi matin et jusqu’à 14h30 au moins, les parcs et jardins de Nantes sont exceptionnellement fermés au public, annonce la ville. En cause, les conditions météorologiques défavorables, causées par le passage de la tempête Eunice. Le département de Loire-Atlantique a en effet été placé en vigilance jaune pour vents violents par Météo France.

Par ailleurs, des restrictions ont été décidées sur le périphérique. Le pont de Cheviré sera interdit à certaines catégories de véhicules, jusqu’à 17h30. Et notamment à ceux de hauteur supérieure à 2 m, aux caravanes, remorques, ou aux deux-roues motorisés. Les pompiers de Loire-Atlantique appellent à la prudence lors des déplacements.