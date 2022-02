« C’est une très belle surprise. Il y a 18 mois nous n’aurions jamais fait de tels pronostics. » Martine Chong-Wa Numeric, directrice régionale de Pôle emploi ne cache pas son étonnement à la lecture du bilan de l’année 2021 en Pays-de-la-Loire. Malgré la poursuite de la crise sanitaire et d’importantes contraintes aux entreprises au cours du premier trimestre, le redémarrage de l’économie régionale a été « extrêmement rapide ». Au point de voir le nombre de demandeurs d’emploi (catégories A et B) diminuer de 33.440 en un an, soit une baisse du chômage de 14,8 %.

« On est repassé sous le niveau d’avant la crise. Le nombre d’offres de recrutements déposées à Pôle emploi est bien supérieur à 2019, notamment pour les contrats supérieurs à six mois », observe Martine Chong-Wa Numeric.

Jeunes et chômeurs de longue durée avant tout

Cette reprise très marquée s’explique principalement par les plans de relance de l’Etat, la consommation soutenue des ménages et l’attractivité de la région. Les dispositifs spécifiques de Pôle emploi ont également eu des « résultats positifs », en particulier ceux à l’intention des jeunes et des chômeurs de longue durée. Sans oublier le dynamisme de certains secteurs d’activité très implantés en Pays-de-la-Loire. « Le numérique, l’agroalimentaire, l’aide à la personne et le secteur des transports-logistique ont joué le rôle de locomotive avec de nombreux recrutements », souligne Dominique de Gryse, directeur régional adjoint.

Revers de la médaille, ces mêmes domaines, auxquels on peut ajouter certains métiers de l’industrie et de l’hôtellerie-restauration, sont à nouveau freinés par de réelles difficultés de recrutement. Pôle emploi va donc renforcer les rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises de ces secteurs, ainsi que les propositions de formations. L’accompagnement des jeunes et demandeurs d’emploi de longue durée sera également, à nouveau, une priorité en 2022.

La région Pays-de-la-Loire dispose du deuxième taux de chômage le plus bas de France (6,7 % contre 7,9 % au national), juste après la Bretagne. Si l’on se penche sur les départements, c’est la Mayenne qui s’en sort le mieux (5,3 % de chômage), devant la Vendée (6 %) et la Loire-Atlantique (6 %).