C’est le choc à la mairie de Rezé, près de Nantes. Ce vendredi matin, le corps sans vie du maire Hervé Neau a été retrouvé dans les locaux de l’Hôtel de ville, révèle le journal Presse Océan. L’édile de 59 ans s'est donné la mort par pendaison, a indiqué le parquet de Nantes dans la matinée. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

Ancien enseignant, directeur de l’école publique élémentaire du Chêne Creux, Hervé Neau avait largement remporté les dernières élections municipales avec sa liste de gauche Rezé citoyenne, battant l’ancien maire socialiste Gérard Allard. C’était son premier mandat.

Un «véritable choc»

Les hommages à cet homme décrit comme «engagé» et «exemplaire» se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du drame. La maire de Nantes et présidente de Nantes métropole Johanna Rolland (PS) parle d'un «véritable choc». La mairie de Rezé indique que tous les services de l’Hôtel de ville seront fermés au public vendredi et samedi. Les élus adressent «leurs pensées les plus chères à sa famille ainsi qu’à ses proches».